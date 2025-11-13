黑色星期五優惠大合集！
毛記葵涌發盈警半年賺少過1百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
以《100毛》、《毛記電視》等平台起家嘅媒體集團毛記葵涌近日發出盈警，預計截至9月30日止的6個月內，集團所賺收益少於100萬元，比去年同期嘅420萬明顯回落。近年KOL比藝人更多人認識，自媒體生態百花齊放，原本係行業龍頭嘅毛記葵涌收益居然今非昔比，令人感歎網媒行業變得太快。
2009年，仍然於商台任職嘅林日曦、陳強及阿Bu（姚家豪）創立《黑紙》，以一張紙寫滿創作語句嘅「偽文學雜誌」為招徠，加上只售一元，好快就成功打入年青人市場。三人後來先後離開商台，將《黑紙》由文創作品演變成創作團隊，包辦音樂會創作、廣告、MV等。2013年《黑紙》團隊推出周刊《100毛》，同樣以精簡文字包裝內容，並再次喺銷量上取得成功。唔少藝人都曾經成為《100毛》封面人物，包括古天樂、薛家燕甚至謝賢等。《100毛》除咗紙媒，其社交帳號亦有唔少追蹤者，2013年港府公布免費電視發牌決定後，《100毛》曾出post表示成立《毛記電視》，至2015年《毛記電視》正式推出節目，一眾「偽人」東方昇、利君牙、專家Dickson、黃慘盈等紛紛成為網紅。同時又與客戶合作，以廣告混合短片形式邀請藝人參與，試過搵黎明同林夕為即溶咖啡廣告演出。
2016年《毛記電視》將節目《勁曲金曲》演化成《第一屆十大勁曲金曲分獎典禮》，以頒獎禮形式搵藝人演唱惡搞歌曲，最為傳頌嘅可能係《亞視永恆》一曲。頒獎禮甚至有贊助商冠名，並獲Now TV進行直播，打破網媒及傳統媒體嘅壁壘。其後《毛記電視》舉行過《萬千呃Like賀台慶》、舞台劇《大辭職日》等實體演出，大都引起迴響。
毛記業務後來越搞越大，出版、網媒之外仲有廣告製作、藝人管理，甚至曾經同譚小環老公渣哥合作搞茶餐廳，以及收購物理治療診所。2017年毛記以「毛記葵涌」之名申請上市但未能成功，至2018年終於過關，超額認購達到6288倍，首日掛牌更高見11.76元，係招股價8倍。毛記上市時搵林夕出任非執董，更由專家Dickson作為發言人。而根據上市文件，公司喺2015至17間錄得盈利，全年收入接近1億元。
後來由於社會運動、疫情以及網媒生態轉變，毛記過去嘅惡搞風格難以再成賣點，業績亦未如過去。2021年創辦人之一嘅林日曦宣布辭任執行董事，其後多位「偽人」亦逐一脫離作個別發展，開台「偽人」只剩下東方昇及阿Bu太太利君牙仍然留守。
