民主剛果東部安全形勢嚴峻 華促本國公民撤離

在北京，外交部回應日本首相高市早苗今日有關日方對同中方發展戰略互惠關係的想法沒有改變的說法，發言人毛寧表示，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。毛寧又說，如果日本想重走軍國主義老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。(WL)

infocast ・ 1 天前