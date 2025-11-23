民主剛果東部安全形勢嚴峻 華促本國公民撤離

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
左派紐約市長當選人曼達尼會川普 雙方白宮相見歡
（法新社華盛頓21日電） 數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）與美國總統川普在白宮會晤，雙方笑容滿面，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。曼達尼則以「富有成效」形容今天的會面，並談到彼此對於美國金融中心與最大城市紐約的「共同欣賞與熱愛」。法新社 ・ 1 天前
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。on.cc 東網 ・ 1 小時前
全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉
【Now新聞台】比賽開跑前，跑手用大會提供的透明膠袋裝起個人物品，跑完後到終點領取，但一袋袋個人物品散落在空地。有跑手指難以尋回自己物品，不滿大會安排混亂。 主辦單位回應指，領取行李系統故障導致領取區出現人龍，就事件向跑手致歉。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
Getty Images 進入本世紀以來，中國和日本的「蜜月期」已經結束，自那時起，形容這對東亞鄰居的關係，最常用的詞是「政（治）冷經（濟）熱」——用來形容中國和日本波折外交關係，以及急速膨脹的貿易規模。 但本月因日本首相高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密：暫停日本水產進口，停止牛肉進口磋商，發佈旅遊和留學警告。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
路透爆料：特朗普「金色穹頂」進度嚴重落後
根據《路透》周五 (21 日) 報導，八位知情人士透露，美國總統特朗普的「金色穹頂」(Golden Dome) 飛彈防禦計畫進度嚴重落後，主因系政府關門和今夏撥款的 250 億美元至今沒有明確支出計畫。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜李家超、葉劉、李梓敬等遭「起底」 選民資料被放上網 私隱署：已立即執法｜Yahoo
立法會選舉投票日在即，警方及廉署近日持續拘捕涉嫌煽惑他人不投票或投白票的人。不過，繼續有人在 Threads 上呼籲他人不投票，更披露政界名人等選民登記資料，涉及全名和登記住址。受影響的包括行政長官李家超、現屆立法會議員葉劉淑儀、李梓敬、李慧琼、梁美芬、何君堯、管浩鳴等，另亦涉及《國安法》指定法官蘇惠德、前區議員及警員等。私隱署指事件涉「起底」罪，已立即採取執法行動。記者傍晚發現有關帖文已刪除。Yahoo新聞 ・ 1 天前
法德英領袖要求任何俄烏和平計畫須獲北約共識
（法新社巴黎21日電） 法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。而據法國總統府聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時表示：「任何解決方案都必須完全有烏克蘭的參與。」法新社 ・ 1 天前
美國四分之一失業者擁有本科或以上學歷 創紀錄水平
【彭博】— 擁有四年制大學學歷的美國人如今佔總失業人數的25%，創紀錄新高。這凸顯出今年白領崗位招聘的急劇放緩。Bloomberg ・ 1 天前
歐洲領導人將就美俄計畫與澤連斯基磋商 德國總理不惜取消既定行程
【彭博】— 德國總理弗里德里希·默茨周五取消了既定行程，以便與烏克蘭總統澤連斯基及其他歐洲領導人舉行緊急通話，商討美俄關於結束烏克蘭戰爭的計畫。該計畫意味著對弗拉基米爾·普丁作出重大讓步。Bloomberg ・ 1 天前
華府使館區建築啟閉 反映外交更迭
（法新社華盛頓20日電） 在美國華府的使館區，一棟空置建築外多年來蔓延的雜草，終於在9月被清理乾淨，隨後在此處升起敘利亞國旗。敘利亞新任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）11月初訪美後，川普政府11月10日宣布敘利亞駐美使館建物重新開張消息。法新社 ・ 1 天前
中美海軍舉行工作層級對話！聚焦台灣海峽與南海安全
中國與美國軍方本週在夏威夷舉行「坦誠且建設性」的海上安全對話，雙方討論台灣海峽及南海安全形勢，並檢討海空軍事遭遇案例以促進前線部隊安全互動。鉅亨網 ・ 22 小時前
中國外交部：日方如真心想發展中日戰略互惠關係 應立即收回錯誤言論
中國外交部發言人毛寧表示，日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。 毛寧指出，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
據報美國考慮允許英偉達(NVDA.US)向中國出售H200人工智能晶片
外媒引述消息透露，隨著美中關係趨於緩和，美國政府正考慮批准英偉達(NVDA.US)向中國出售其H200人工智能晶片。 消息稱，負責監管美國出口管制政策的商務部正審查其禁止向中國出售該類晶片的相關規定，並強調該計劃可能有所變動。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外交部:日方倘真心想發展中日戰略互惠關係 應立即收回錯誤言論
在北京，外交部回應日本首相高市早苗今日有關日方對同中方發展戰略互惠關係的想法沒有改變的說法，發言人毛寧表示，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。毛寧又說，如果日本想重走軍國主義老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。(WL)infocast ・ 1 天前
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。法新社 ・ 1 天前
G20峰會強調多邊主義 領袖憂地緣政治阻礙合作
（法新社約翰尼斯堡22日電） 美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。他警告，國際合作出現裂痕下，「G20或許已走到一個週期的盡頭」。法新社 ・ 10 小時前
中方就高市錯誤言行致函古特雷斯 指高市言論極錯誤及極危險
中國常駐聯合國代表傅聰,致函聯合國秘書長古特雷斯,就日本首相高市早苗涉華錯誤言行,闡明中國政府立場,函件將作為聯合國大會正式文件,向全體會員國發放。傅聰在致函中指出,高市在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論,是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯、首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心,以及首次對中國發出武力威脅,公然挑戰中方核心利益,有關言論極其錯誤、極為危險,性質影響極其惡劣。傅聰說如果日方膽敢武力介入台海局勢,將構成侵略行為,中方將堅決行使聯合國憲章及國際法賦予的自衛權,堅定捍衛國家主權和領土完整。 (BC)infocast ・ 17 小時前
國務院免去尹宗華中聯辦副主任職務
據國家人社部網站今日(21日)消息，國務院任免國家工作人員。任命王海騰為國家礦山安全監察局副局長。 免去周德昶的國家礦山安全監察局副局長職務；免去尹宗華的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任職務。 公開簡歷顯示，尹宗華，男，漢族，1964年8月生，研究生學歷，經濟學博士，曾任商務部國際經貿關係司司長，中國國際貿易促進委員會副會長，全國政協港澳台僑委員會駐會副主任等。 2021年3月，尹宗華任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任，直到此番卸任。尹宗華現任第十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國提和平方案 烏克蘭：不接受逾越「紅線」協議
（法新社基輔21日電） 烏克蘭最高談判代表今天說，基輔不會接受任何逾越其「紅線」的協議。烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群媒體上表示：「無論現在或未來，任何決策都不得超越我國主權、人民安全及紅線的框架。」法新社 ・ 1 天前
中國外交部：中方從未向俄烏衝突任何一方提供致命性武器
對於烏克蘭防衛力量報告早前在當地境內摧毀一套由俄軍使用的中國製造的63式多管火箭炮，中國外交部發言人毛寧表示，不了解相關情況，但強調中方從未向衝突的任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前