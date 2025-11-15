黑色星期五優惠大合集！
民主剛果與叛軍M23簽署新和平架構
（法新社杜哈15日電） 非洲中部國家剛果民主共和國與準軍事組織「3月23日運動」（M23）今天在阿拉伯國家卡達簽署1份新的和平架構，以結束彼此在民主剛果東部造成重大破壞的對戰。
獲東方鄰國盧安達支持的M23已在礦藏豐富的民主剛果東部占領數座重要城市。卡達、美國與非洲聯盟（African Union）為了終結當地衝突，數個月來不斷來回斡旋。
M23今年1和2月發動閃電攻勢，奪下民主剛果東部重要首府果瑪（Goma）和布卡伏（Bukavu），並造成數千人喪生。
民主剛果和M23今年7月已在卡達簽署停火協議及1份先前的和平架構，但其後仍傳出違反協議事件，雙方相互指責破壞停火。
民主剛果與M23今天簽署新的「全面和平協議杜哈架構」（Doha Framework for a Comprehensive Peace Agreement）合約，美國和卡達的官員也出席簽約儀式。
卡達首席談判代表胡賴非（Mohammed Al-Khulaifi）形容這是「歷史性」協議，並表示調停人員將繼續努力實現和平落實。
其他人也在看
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 1 天前
國防部:倘日方武力介入台海局勢 必付出慘痛代價
日本首相高市早苗早前表示，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自?懦仃N可以依法行使集體自?斃v，高市早苗堅稱有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。國防部發言人蔣斌表示，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。他重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。(WL)infocast ・ 1 天前
中國｜官媒：日揆高市涉台言論是二戰後首次對中國發出武力威脅
官媒《人民日報》發表評論文章，嚴厲批評日本首相高市早苗近日發表的涉台言論，強調絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁。 文章指，日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題，是對中國內政的粗暴干涉。 文章稱，中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。 文章批評高市試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。 文章說再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。Fortune Insight ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
遭控對美國目標提供共軍技支援 阿里巴巴駁斥
（法新社北京15日電） 英國金融時報稍早引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。中國駐華盛頓大使館否認相關報導，強調中國依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。法新社 ・ 7 小時前
大摩承銷紫金黃金IPO 遭美眾院質詢
有份參與紫金黃金國際（2259.HK）於9月在香港上市的美資投行摩根士丹利，正面臨美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）的質詢。信報財經新聞 ・ 21 小時前
C朗停賽已離營 不留低撐葡軍闖世盃
【Now Sports】據葡萄牙媒體《球報》透露，周四對愛爾蘭一仗領紅牌的基斯坦奴朗拿度，已經離開葡萄牙大軍，不會在周日主場對亞美尼亞時出現場邊支持球隊。不敵愛爾蘭0:2的那場世界盃外圍賽，葡萄牙還有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）向對手達拉奧沙批踭被逐，而這面紅牌不但令他不能在周日對亞美尼亞時替球隊披甲，倘他們可以小組首名躋身決賽周，停賽令也可能順延至世盃首戰，皆因直接紅牌通常停兩場。據悉，C朗目前已經離開葡萄牙訓練營，預計將啟程返回沙特阿拉伯，對亞美尼亞一戰不會出現在場邊為隊友打氣。葡萄牙因為不敵愛爾蘭，未能提早出線，但只要戰勝亞美尼亞依然可以首名晉級；但假如戰和，同組的匈牙利又在另一邊廂能以3球擊敗愛爾蘭的話，葡軍就會被踢落附加賽。除了C朗領紅，效力曼城的賓拿度施華與賀賓迪亞斯，賽後走到看台向到訪的葡萄牙球迷致謝時，竟變成和支持者發生口角，當中施華情緒特別激動，儘管祖奧菲力斯嘗試攔住他，卻被他推開，堅持要和球迷說清楚，幸好衝突也未有升級。now.com 體育 ・ 9 小時前
《人民日報》批高市早苗言論屬二戰後首對華武力威脅 駐日使館籲外交人員避免外出（更新）
中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台am730 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看
（法新社東京14日電） 日本新首相高市早苗近日關於中國可能攻台情況的言論，引發一向敏感的日中關係惡化。法新社整理高市相關發言、其重要性及中方反應。法新社 ・ 1 天前
俄國轟炸基輔住宅大樓 德國批泯滅人性
（法新社柏林14日電） 俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。佩斯托瑞斯與多名歐洲防長會晤時指出：「顯然俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」法新社 ・ 1 天前
立法會選舉．港島西︱論壇技術故障 8 分鐘 官方直播一度中斷 主持人陳芷菁：做 live 或演戲就係咁㗎啦｜Yahoo
立法會香港島西地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，5 位候選人包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强，將爭奪兩個立法會議席。論壇期間一度出現技術故障約 8 分鐘，當黃秋萍介紹政綱及其打氣團打氣之後，陳學鋒受音響問題影響無法順利發言。期間各候選人把握空檔高叫口號，現場稍為混亂。主持人陳芷菁控場時爆肚說：「你哋 3 號（候選人打氣團）嘅威力太大啦！」她又說：「我哋做 live 或演戲就係咁㗎啦」。政制及內地事務局 facebook 直播一度中斷，沒有顯示故障期間的現場畫面和收錄現場聲音。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
全運會｜52.89秒！何詩蓓100米自由泳輕鬆封后 個人今屆第二金 港隊今屆第五金
何詩蓓勇奪全運會個人第2金！香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）周六晚上出戰女子100米自由泳決賽，以52秒89由頭帶到尾，繼200米自由泳之後，再度登上全運會頒獎台最高點，這亦是港隊今屆第5面金牌。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 22 小時前
孫衛東召見日本駐華大使 就高市早苗涉華錯誤言行嚴正交涉
外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治,就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。孫衛東表示,高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論,暗示可能武力介入台海問題,性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後,日方仍不思悔改,拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對,向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。孫衛東指出,高市的涉台言論極其錯誤、極為危險,粗暴干涉中國內政,嚴重違背國際法和國際關係基本準則,嚴重破壞戰後國際秩序,嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神,嚴重破壞中日關係政治基礎,嚴重傷害中國人民感情。孫衛東強調,台灣問題是中國核心利益中的核心,是不可觸碰的紅線和底線。台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事,不容任何外來干涉。80年前中國人民打敗日本侵略者。80年後的今天,任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業,中方必將予以迎頭痛擊。中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責,立即反思糾錯,收回惡劣言論,不要在錯誤的道路上越走越遠,否則一切後果必須由日方承擔。 (BC)infocast ・ 1 天前
高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！
嘿，朋友們！日本政壇這兩天簡直像國際劇場，高市早苗首相在眾議院預算委員會上直球回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」，瞬間點燃中日火藥桶！Japhub日本集合 ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前