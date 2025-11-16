民主剛果鈷礦場橋塌至少32死

香港中環最夢幻的聖誕打卡點來了！法國香氛品牌DIPTYQUE由即日於荷李活道開設期間限定店，以《燭金夜語》為主題，打造150平方米的雙層童話空間，將節日魅力與超現實詩意完美結合，讓你沉醉於金光閃爍的香氛世界中。​ 墨綠色外牆下的驚喜 一踏進中環荷李活道57-59號，你一定會被這間標誌性的墨綠色小店吸引住目光。外牆上金色手寫的雋語與插畫家Vincent Puente筆下頑皮的貓咪角色Archibald相映成趣，充滿童趣與藝術感。推開門走進店內，瞬間仿如走進童話故事中的書店——綠意盎然的牆身和傢俱、閃爍金光的松果與聖誕樹，還有多個「神秘門扉」等待你去發掘藏在背後的故事插畫，營造出一個讓人完全沉醉於夢想與想像的奇幻空間。​ 冷杉樹裝置藝術成焦點 限定店的中央位置擺放了一座超吸睛的大型裝置藝術——以書本堆砌而成的冷杉樹，示著DIPTYQUE的節日經典香氛Sapin(冷杉)蠟燭，散發濃濃的冬日氣息。沿著描繪童話書店書架的樓梯走上二樓，你可以欣賞到完整的2025節日限定系列，並進入後方專為創意工作坊而設的空間。​ 親手打造獨一無二的節日禮物...

men’s Reads ・ 1 天前