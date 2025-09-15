民主思路宣布改名「民思政策研究所」 湯家驊：盼釐清定位減少誤解︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】成立 10 年的智庫「民主思路」今日（15 日）宣布，即日起更名為「民思政策研究所」，英文名由「Path of Democracy」改為「PoD Research Institute」。召集人湯家驊表示，更名為了更貼切呈現機構專注公共政策研究的定位，澄清外界長期把團體視作政黨、誤解其工作重心在選舉等事務。

湯家驊稱，若採用「民主思路政策研究所」名稱會過長，現名已涵蓋原有意義，英文縮寫亦沿用「PoD」。他又指出，社會有人因名稱包含「民主」二字，認為機構帶有某種政治傾向，影響對其中立性與可信性的觀感，故有必要透過名稱說明主要工作為政策研究。

湯家驊強調，組織不會「派人參選」，但不反對成員表達參選意願或在政治聯繫上提及與研究所有關；若成員提出需要，包括提名或資助，會按情況考慮。他又稱，目前未掌握有成員表明參選，是否提供協助視乎個別需要；如成員要求公開支持或拉票，亦會再作考慮。

研究所同日公布新一輪「一國兩制」指數，最新為 6.15 分，較上一輪微升 0.16 分。該次民調於 6 月 6 日至 6 月 23 日以電話訪問 1 003 名 18 歲或以上香港居民；結果顯示，對特區政府表示滿意的比例為 40.3% ，較去年下半年回落約 2 個百分點，不滿意比例約 45.1% ；對立法會表現不滿意者為 50.6% ，表示滿意者為 29.6% 。湯家驊認為， 6 月皇后山邨食水事件，以及經濟及樓市數據低迷，或影響市民對政府及立法會的觀感。