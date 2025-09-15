民主思路改名「民思政策研究所」｜馬斯克斥 10 億美元增持特斯拉｜曾展望霸氣嘴葉蒨文｜ 9 月 15 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 15 日（週一）。本港今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雷暴；明早約 28 度，日間有陽光最高約 32 度，新界再高一兩度，吹和緩偏東風。展望週三、週四間中有陽光及驟雨，週五至週末天氣轉不穩，驟雨增多。紫外線指數預測高達 11 ，屬極高，日間外出請做好防曬及補水。

【今日重點新聞】

民主思路宣布改名「民思政策研究所」 湯家驊：盼釐清定位減少誤解︱Yahoo

【 Yahoo 新聞 】成立 10 年的智庫「民主思路」宣布即日起更名為「民思政策研究所」，英文名由「Path of Democracy」改為「PoD Research Institute」。召集人湯家驊稱，改名旨在更貼近機構專注公共政策研究的定位，並澄清社會長期把團體視作政黨的誤解。他指若沿用「民主思路政策研究所」名字過長，而現名已涵蓋原意，英文縮寫繼續用「PoD」。湯又強調組織不會「派人參選」，但不反對成員表達參選意願；如涉及提名或資助，會按個別情況考慮，目前未掌握有成員計劃參選。

交通意外｜觀塘繞道私家車相撞 七旬的士司機疑收掣不及撞尾送院亡｜Yahoo

【 Yahoo 新聞 】觀塘昨晚 11 時 05 分發生致命車禍：兩輛私家車相撞後司機下車察看，其間一輛的士疑收掣不及撞向現場， 72 歲司機重傷送聯合醫院，今晨 0 時 14 分不治。另有的士男乘客及兩車多名乘客受傷，年齡介乎 4 至 45 歲，清醒送院。警方東九龍總區交通部特別調查隊跟進。

港企蒸爐設計獲獎 助酒樓節能15% 升級版未擬加價：大環境唔好 幫一幫客戶︱Yahoo

【 Yahoo 新聞 】本地企業研發升級版節能蒸爐，奪煤氣公司「智創綠燃爐具設計比賽——蒸櫃篇」最佳表現大獎。公司負責人指，新機加入壓力感應與自動排水，上層無用時可自動關閉助節能；據稱可為酒樓每月節省約 10 至 15 % 能源費用，已有食肆採用。考慮餐飲業經營環境，暫未計劃加價。

【今日重點財經新聞】

馬斯克斥10億美元增持特斯拉 盤前股價飆近8% · 鉅亨網

【 鉅亨網 】外電綜合報道指，伊隆．馬斯克近期以約 10 億美元購入特斯拉股票，為 2020 年以來首次在公開市場加碼；市場解讀為信心表態，帶動周一盤前股價一度飆近 8 %。監管文件顯示，他透過可撤銷信託於 9 月 12 日買入約 257 萬股。以港元計， 10 億美元約為 78 億元。報道亦提到公司薪酬方案與自駕計程車、人形機器人等長期布局仍受關注，分析意見分歧。

直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相

【 BossMind 】小米總裁盧偉冰表示，數字系列新旗艦將「跳過 16 」直接命名為「小米 17 」，並較上一代提前約 1 個月發表，系列涵蓋小米 17 、 17 Pro、 17 Pro Max。創辦人雷軍轉發貼文稱要與蘋果「正面迎戰」。盧預告除底層技術升級，還有「新東西」登場；市場估計或與後置相機模組副螢幕設計相關，名稱與定位引起粉絲熱議。

中美競爭｜美將23家中企列管制清單 英偉達遭中國反壟斷調查 傳H20芯片已暫時停產

【 BossMind 】報道指，美國商務部上周五將 23 家中國實體納入出口管制清單，其中 13 家涉半導體；中國市場監管總局同步對英偉達展開反壟斷調查。消息稱，英偉達已於 8 月 22 日通知供應商暫停 H20 芯片相關生產。業界認為，事件折射中美科技博弈升級，中方以監管推動國產替代，美方收緊技術出口，或進一步影響英偉達在華業務與全球供應鏈。

【今日重點娛樂新聞】

42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要

【 Yahoo 娛樂圈 】 42 歲苟芸慧確認已與賽車手陸漢洋辦妥離婚，稱現時以工作為先、仍相信愛情但不強求；談擇偶條件指重視有愛心與喜歡狗狗，年齡差距可接受在 10 年以內。她笑言暫無追求者，正享受與 4 隻狗相處的時光。

苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，但捱不過七年之癢，終離婚收場，（IG@joyfulck）

女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」

【 Yahoo 娛樂圈 】TVB 《女神配對計劃》播出大結局， 5 位女神中有 3 人成功配對；備受看好的葉蒨文最終選擇曾展望（GM），兩人甜蜜告白成為焦點。關嘉敏選擇單身並以獨白道出心跡，被指最觸動人心，節目引起觀眾熱議。

羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實

【 Yahoo 娛樂圈 】 73 歲資深武打演員羅莽早前一度失聯惹關注，後證實因手機故障無恙。昨晚他現身參演電影《觸電》首映禮，因疲勞未受訪，但有向媒體擺姿勢拍照；現場所見狀態仍在恢復中，太太全程陪同，向觀眾致謝。