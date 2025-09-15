民主思路改名「民思政策研究所」 湯家驊：舊名令外界誤會定位礙研究

民主思路宣布改名為「民思政策研究所」，身兼行政會議成員的召集人湯家驊表示，希望正名可以減少社會對研究所定位和立場的誤解。(民思政策研究所提供)

民主思路今日（15日）宣布改名為「民思政策研究所」，身兼行政會議成員的召集人湯家驊表示，希望正名可以減少社會對研究所定位和立場的誤解。

不反對有成員參選 惟非派人參選

湯家驊表示，「民主思路」名稱令社會不少人對機構的定位及立場有誤解，「好多人以為我們是政黨，影響坊間理解我們工作重心」，故今日起「正名」為「民思政策研究所」，以示團體做研究的工作重心，但若有成員參選年底立法會選舉不會反對及阻止，有需要會為他們提供協助，包括提名及資助，惟強調不是「派人參選」。

避「民主」二字？ 湯：被以為有某種政治傾向影響可信度

至於是否有意避免「民主」二字，湯家驊起初否認並稱不想名字太長，而英文名稱的「PoD」是「Path of Democracy（民主思路）」簡寫。後來在傳媒追問下，他稱名字中「民主」亦曾令外界以為他們有某一種政治傾向，影響對研究中立及可信度的觀感，因此有必要正名。

