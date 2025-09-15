民主思路更名為民思政策研究所 湯家驊：減少社會對研究所定位和立場的誤解

【Now新聞台】民主思路宣布即日起改名為民思政策研究所，身兼行政會議成員的召集人湯家驊表示，希望正名可以減少社會對研究所定位和立場的誤解。

民思政策研究所召集人湯家驊：「很多人認為我們是政黨，這個看法間接影響坊間支持我們工作的人理解我們的工作重心，我們的工作重心是否去參加選舉，或是有政治背景、傾向。唯一改變是我們的名字，希望透過今次改變令社會明白，我們的重心由始至終是做中肯、深入、理性的研究工作。」

他指民主思路成立十周年一直以研究工作為主，改名並沒有刻意避開「民主」兩個字，而是為免影響智庫的中立及可信形象，他又指民思政策研究所並沒有以任何形式派成員參選，但亦不反對成員參選，有需要會為他們提供協助，包括提名及資助。

