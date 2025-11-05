民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產經濟噩夢

（法新社邁阿密5日電） 在美國民主黨左翼新星曼達尼當選紐約市長後，美國總統川普今天再度抨擊曼達尼是「共產主義者」，並批評他將帶來「經濟噩夢」。

英國廣播公司（BBC）及法新社報導，川普在佛州邁阿密發表演說時指出，紐約市選了一名「共產主義者」，由於曼達尼（Zohran Mamdani）當選，紐約人將逃離「共產主義」。

川普也提及：「全體美國人要面臨的抉擇再明顯不過。我們要在共產主義與常識間做出抉擇。」對於曼達尼當選紐約市長，川普指稱：「我們昨晚在紐約失去了一些主權。」

他還說：「我們對手端出的是經濟噩夢，而我們呈現的是經濟奇蹟。他們將美國擺在最後，我們將美國置於首位。」

曼達尼主張社會民主主義路線，承諾向富人增稅，擴大社會福利，吸引大批年輕支持者，但他不僅遭到共和黨抨擊，在民主黨內也引起疑慮。

川普曾批評曼達尼是「共產主義者」和「激進左派瘋子」，民主黨高層則憂心曼達尼的路線過度左傾，可能讓民主黨丟掉全國性中間選民。