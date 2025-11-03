低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
民主黨批共和黨不認真重啟政府 是拿飢餓當武器
（法新社華盛頓2日電） 美國國會民主黨高層今天指責總統川普及共和黨人選擇「拿飢餓當武器」，因為長期的政府關門已嚴重干擾數以百萬計低收入美國人的重要糧食補助。
眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）警告，共和黨對重啟政府「並不認真」。政府關門已持續5週，對經濟造成數十億美元損失，並引發兩黨激烈交鋒。
他指控川普與共和黨正在「製造危機」，導致補充營養援助計畫（SNAP）資金中斷。該計畫為超過4200萬美國人提供食物援助。
傑佛瑞斯在有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我們希望重新開放政府，我們希望通過兩黨合作的支出協議，讓美國人的生活變得更好。非常不幸的是，川普與共和黨決定拿飢餓當武器，並扣留SNAP補助，即便這違反了兩家聯邦法院的裁定。法院明確指出，全美不應有任何一個人失去營養援助。」
聯邦法官最近下令政府動用緊急資金以確保SNAP計畫延續，川普表示願意遵守，但稱他需要進一步釐清政府能在何種法律框架下執行。
傑佛瑞斯對暫停SNAP資金表示憤慨，強調該計畫在過去60年來從未中斷過。
他說：「川普與他的政府能為其他專案找到資金，卻不知怎麼地，找不到錢確保美國人不挨餓。」
其他人也在看
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解
三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。Bloomberg ・ 4 小時前
羅湖、福田等口岸周三起實施刷臉智能通關
【Now新聞台】國家移民管理局公布多項港澳台移民及出入境管理服務政策，包括本港多個來往內地的口岸，周三起實施人面識別通關。國家移民管理局公布10項移民和出入境管理服務政策措施，包括周三起，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等多個口岸實施人面識別通關，適用於年滿14歲以上，同意採集核驗面相、指紋等信息，並持有效證件的內地及港澳居民。周三起亦會同步將港珠澳大橋、高鐵西九龍站等五個口岸劃為240小時過境，免簽政策適用入境口岸55個國家的公民，入境後可停留不超過240小時，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。建設中的河套港深創科園在區內科研場所、創科企業等工作的內地人，周三起經深圳園區管理部門備案後，可獲簽發3年多次有效往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。 #要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 川普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 4 小時前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
控奈及利亞未阻基督徒遭殺害 川普揚言考慮派兵
（法新社西棕櫚灘1日電） 美國總統川普今天揚言，如果奈及利亞不阻止他所謂的「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」情況，美方將考慮派遣部隊「荷槍實彈」進入這個非洲人口最多的國家。川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「如果奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，且很有可能進入這個現已蒙羞的國家，以『荷槍實彈』方式徹底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。」法新社 ・ 1 天前
謝侑芯經理人怒轟黃明志「你是否說謊？」 大馬警：搜出藥丸相信為搖頭丸
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。黃明志其後發文否認吸毒，正等候警方調查以還自己清白。不過謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文，怒轟黃明志言論與警方「明顯矛盾」，更質疑對方「你是否說謊？」！今日（3日），吉隆坡總警長拿督法迪爾亦發聲明交待案件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房 涉管有攻擊性武器被捕
【on.cc東網專訊】今早(2日)8時46分，屯門新安街18號怡華工業大廈地下一間車房，一名姓雷(47歲)男職員報案，指與一名外籍女子在上址疑因噪音問題爭執，期間被該名女子懷疑以一鐵錘指嚇。警員接報到場，經初步調查，該名持香港身份證的俄羅斯籍40歲女子涉嫌「管有on.cc 東網 ・ 1 天前
從屢次威脅轉為拋出橄欖枝 特朗普安撫亞洲盟友
【彭博】— 經過數月的關稅威脅和國防開支方面的施壓，美國在亞洲的盟友有充分的理由對特朗普保持警惕。但他最終還是通過對該地區三個國家的訪問，傳達了一個明確的信息：美國仍然支持你們。Bloomberg ・ 1 天前
宏觀視野│貿易戰休戰1年後又如何？（邱古奇）
近期最受關注的新聞當數習特會，這次中美得出的成果可謂超出預期，習主席和特朗普都笑容满臉，老特甚至給予這次會晤「12分」（10分為滿分）。不過細看雙方達成的協議內容，不難發覺這是一份為期僅僅1年的休戰協議，哪麼1年之後又會如何？Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報
安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終不治。工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
秀茂坪地盤男工疑高處失足墮下 當場死亡
秀茂坪發生致命工業意外。今日(2日)下午3時許，在安禧街15號一個建築地盤，有一名男工人懷疑失足從9樓的棚架墮下。工友見狀即刻報警，救援人員接報趕至現場，證實工人已當場死亡。am730 ・ 23 小時前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
元朗男天台疑晾衫失足墮簷篷 手部受傷
警方今日(2日)接獲途人報案，指一名男子從高處墮下，跌落元朗裕景坊11號興發樓一簷篷位置。警員到場調查，發現男子手部受傷，幸無大礙，經救護員治理後，拒絕送院。經初步調查後，相信該名39歲尼泊爾籍男住戶於天台晾曬衣物時，意外失足墮下。警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。am730 ・ 17 小時前
據報英財相擬針對離英富裕人士徵收20%資產稅
英國財政大臣李韻晴即將公布預算案，外電引述消息人士稱，財政部官員已建議數十種可能的加稅方案，以試圖填補高達350億英鎊的財政缺口。目前，李韻晴正考慮對移居海外的富裕人士，徵收相當於其資產值20%的稅項，預計將可因此增加約20億英鎊的收入。 消息人士稱，李韻晴尚未對加稅方案作出最終決定，但預計加稅將集中在富裕階層，同時亦考慮對豪宅徵稅。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
單車租賃舖阻街持續 相關部門每月僅巡1次 申訴署提17建議
【on.cc東網專訊】沙田區有單車租賃店舖，長期把大量單車放置在店舖外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患，要求相關部門跟進行動。申訴專員陳積志今日(3日)公布，申訴專員公署完成政府就單車租賃店舖違泊單車問題的規管機制的全面調查。留意到申訴人自2024年5on.cc 東網 ・ 4 小時前
烏克蘭承認，關鍵城鎮波克羅夫斯克正面臨「數千名俄軍」壓境
Reuters波克羅夫斯克是一個關鍵樞紐，佔領該地可能成為俄羅斯奪取該地區其他地區行動的導火線。 烏克蘭最高軍事指揮官承認，烏軍在東部前線重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）的防守正面臨「艱難局勢」，正抵抗大規模俄軍攻勢。 烏軍總司令奧列克桑德爾·瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，烏軍正面對「數千名敵軍」進攻，但否認俄方聲稱烏軍已被包圍或圍堵。 他證實，烏方已派遣精銳特種部隊保護主要補給線，而據軍方消息人士指出，這些補給線全都在俄軍炮火射程之內。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美軍加勒比海再擊沉一艘疑似運毒船 釀3死
（法新社華盛頓1日電） 美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海又擊沉一艘涉嫌載運毒品的船隻，造成3人死亡；這是川普政府近期在國際水域打擊疑似運毒船的最新行動。赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台發文說，美軍在加勒比海發起的最新行動，又擊沉了「一艘運毒船」。法新社 ・ 1 天前
美財長警告房地產市場正在衰退 ！再次呼籲聯準會加速降息救經濟
美國財政部長貝森特指出，高利率已讓房地產市場陷入衰退，並呼籲聯準會加速降息以穩定經濟。他強調低收入族群受衝擊最嚴重，經濟部分領域已面臨挑戰。鉅亨網 ・ 11 小時前
安達臣道房協地盤工人9樓墮地亡 工權會籲避免在假日開工
【Now新聞台】安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。地盤出入口設置圍欄，有警員及消防員到場，勞工處亦派員調查意外原因。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終傷重死亡。該地盤原先由精進建築承建，曾捲入多宗工業意外，包括2022年9月塌天秤意外釀成3死6傷，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法庭批准暫緩除牌直至上訴有結果，地盤其後由協興工程接手。工會指，死者拆棚期間出事，其父母居於內地靠他供養。香港建造業總工會理事長周思傑：「工友跟我說他有繫上安全帶，他正在九樓拆棚，應該是傳竹期間不知甚麼原因掉下來。正常星期天不開工，我估計可能工程比較緊，因為這個地盤之前停過，會否追趕進度？」工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「有些師傅想工作時順暢些、舒服些，因為平日開工要配合很多工種，所以有機會星期日開工，但其實我們都覺得應該要避免，尤其是一些高危工作，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。」涉事的R2-2地盤now.com 新聞 ・ 20 小時前