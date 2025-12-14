民主黨正式解散 啟動清盤程序 羅健熙：希望市民心存善良、過好每一日︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】創黨 31 年、曾經是議會第一大黨的民主黨，正式宣佈散解。民主黨今（14 日）舉行召開會員大會，就民主黨清盤事宜作出議決，最終決議通過解散。

今日的會員大會，表決通過了民主黨解散及清盤決定，並任命清盤人為陶君行，剩餘資產則捐給由劉千石任主席的工業傷亡權益會。主席羅健熙在記者會表示，今後日子，希望市民能夠心存善良、正直，過好每一日。

今年 2 月 20 日，民主黨召開中央委員會討論前景，主席羅健熙當時宣布將會解散民主黨，但具體時間和相關安排未定。及後在4月13日召開特別會員大會，超過 110 人出席，進行投票逾九成通過「授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」。

主席羅健熙表示，會按部就班處理解散，中委會通過成立小組，跟進民主黨解散和清盤前期工作，釐清財政及法律問題，處理行政、財務及會員大會安排。小組由羅健熙、副主席莫建成及秘書長梁永權組成。他形容過程「好難特別快，亦不會特別拖慢」。民主黨副主席莫建成表示，從清盤到解散還有一段程序，未必能夠在今個年度完成處理。