民主黨正式通過解散及清盤決議 即日結束運作 黨產捐工權會

民主黨正式通過解散及清盤決議。(周令知攝)

民主黨今日(14日)舉行特別會員大會，以117票贊成、4票白票，正式表決通過解散及清盤決議，剩餘資產將捐給由劉千石任主席的工業傷亡權益會。主席羅健熙表示，「民主黨今日會結束」，該黨成立30年來參與及見證社會變遷，曾經歷過成功、亦面對過挫敗，時代更替令民主黨今日「無奈要畫上句號」；感謝曾投票支持或批評民主黨的市民，相信民主黨的信念及堅持，已在香港的歷史上留下一筆。

擬任陶君行作清盤人

據了解，民主黨今次特別會員大會議決內容包括，將清盤後黨內剩餘資產，轉移至工業傷亡權益會，該會主席為立法會前議員劉千石；擬任命的清盤人亦是陶君行。至於何時完成清盤，羅健熙稱無特別詢問清盤人，期望1年內可完成，若有剩餘資產將給予工業傷亡權益會。

由歷史學家來評判民主黨對錯

被問到過去三十年有無判斷錯誤之時，羅健熙表示，每一個決定都帶着民主黨走到今天，將來交由歷史學家來評判民主黨的對錯。他重申，解散艱難決定，考慮了很多因素，以往也都回答過相關問題。創黨元老、民主黨前主席楊森則表示，解散是受到政治壓力和政治環境影響。

民主黨早於今年2月底，成立由羅健熙領導的三人小組跟進解散程序，並在4月召開的特別會員大會上，獲超過九成贊成票授權中央委員會處理解散及清盤後續事宜。

