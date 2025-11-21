民主黨號召軍人拒遵非法命令 川普怒批叛國可處死

（法新社華盛頓20日電） 美國總統川普今天表示，號召軍人拒絕執行非法命令的民主黨國會議員該「處死」，指控他們是叛國者並有「煽動叛亂行為」。

民主黨人立即譴責川普對6位參、眾議員的「極其惡劣」威脅。6人於18日在X平台發布的影片中發表相關言論。

川普在真實社群（Truth Social）貼文：「這真的很糟糕，對我們國家非常危險。不容他們這種言論存在。這是叛國者煽動叛亂行為!!!該把他們關起來吧???」

他隨後又在另一篇貼文中：「煽動叛亂，可判死刑！」並轉發一則用戶訊息，該用戶呼籲將號召軍人抗命的民主黨人「絞死」，並表示美國第一任總統華盛頓（George Washington）也會這麼做。

這6位民主黨議員都有過去任職軍中或情報機構背景，包括當過海軍及太空人的參議員凱利（Mark Kelly），以及曾在伊拉克擔任中央情報局（CIA）人員的參議員絲拉金（Elissa Slotkin）。

他們在影片中說：「你們可以拒絕非法命令」，並指控川普「讓穿軍服的軍人與情報界專業人士和美國公民對立」。

他們並未具體說明哪些是非法命令。川普曾多次在違反當地州長、市長意願下，命令國民兵進駐多個美國城市，協助平息示威騷亂。