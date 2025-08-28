民主黨解散成定局 擬12月啟動清盤 會址已覓買家 主席羅健熙：人生所有青春擺喺度｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】民主黨今年 4 月通過授權中委會跟進解散事宜，主席羅健熙今（8月28日）接受《Yahoo新聞》訪問表示，擬在 12 月中召開會員大會議決啟動清盤程序，該黨總部會址現時已覓得買家，將於年底前清場交吉，意味創黨逾 30 年的民主黨，解散已成定局。加入民主黨近廿載的羅嘆謂，「人生所有青春都擺咗喺呢度」，對結束難免不捨，需要時間修復心情及好好休息。他又指，民主黨無意在解散後轉型，「唔覺得（空間）好大，就算轉型都唔係容易嘅事。」

會址12月31日前清場交吉

羅健熙向《Yahoo新聞》表示，會員大會初步擬在 12 月中，即 14 日至 21 日舉行，議決啟動清盤程序，預計解散已成定局；會址已覓得買家，料 12 月 31 日前清場。被問到買家身份，他表示不會主動透露對方身份抑或公司，「到時候有一天，佢哋個成交資料係喺土地註冊處時，大家就可以confirm（買家身份）。」他也不便透露太多關於成交細節，包括成交價。

早前羅在記者會提到專責小組正物色法律顧問及清盤人，羅稱已物色清盤人，現需待會員大會通過議決才委任。他指在坊間取清盤人報價時，反應不算很熱烈，「唔係話爭住嚟同我哋做呢盤生意」，但過程不算困難，希望明年可完成清盤程序。

羅健熙表示，已物色清盤人，現需待 12 月中會員大會過議決才委任。

近年經營困難 不考慮轉型

民主黨創黨 30 年最終解散，羅健熙表示沒有考慮轉型，「過去呢兩年我哋無議席下，大家都見到我哋經營情況其實有困難，公眾關注度方面，我哋對於社會嘅影響力，我哋個情況大家都見到係有限制」。他也質疑，即使轉型又是否有很大空間，「我哋都唔覺得好闊，就算轉型都唔係容易嘅事，當時我哋都無特別諗（轉型）。」因此該黨決定如不繼續做政黨，就會解散。

至於現時心情，羅健熙說，雖然由 2021 年不同團體解散時，已有心理準備隨時到民主黨，至目前要去面對這一刻，心情相對平靜，當然仍感可惜、不捨。畢竟該黨在香港 30 年，一直為香港市民服務、發聲，嘗試捍衛所認同的核心價值，但現時已無法繼續。

付出20年青春 「最後個結果比較慘淡」

羅健熙加入民主黨近廿載，曾任南區區議會主席，對於將來會否參與地區工作或有何計劃，他暫時沒想太多。但他短期內都不會參與公共事務，「大學畢業之後呢 20 年，都可以話人生所有青春都擺咗喺呢度，但係而家最後個結果比較慘淡，都要啲時間修復一下自己心情同休息。」雖然不會主動推動地區事務，但他指若街坊聯絡他，他仍會回覆，待完成政黨清盤事宜後，「唞一唞，望一望，之後再睇吓之後幾廿年點行。」