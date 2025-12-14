民主黨解散︱即日停運啟動清盤 剩餘黨產捐工權會 羅健熙：希望市民心存善良、過好每一日︱Yahoo

民主黨正式解散 啟動清盤程序 羅健熙：希望市民心存善良、過好每一日︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】創黨31年、曾經是議會第一大黨的民主黨，正式宣佈散解。民主黨今(14日)召開會員大會，就民主黨清盤事宜作出議決，最終決議通過解散，即日起停止運作。

黨總部今年內交吉 陶君行任清盤人

今日的會員大會，表決通過了民主黨解散及清盤決定，共121名成員投票，117票贊成解散，4票白票，無人反對下通過解散議案。並任命清盤人為陶君行，剩餘資產則捐給由劉千石任主席的工業傷亡權益會。主席羅健熙在記者會表示，今後日子，希望市民能夠心存善良、正直，過好每一日。

羅健熙表示，今日將是民主黨召開的最後一次記者會，民主黨運作到今天為止，後續工作交給清盤人處理，希望盡量在一年內完成，至於餘下黨資產就仍需要清盤人計算。黨總部就較早前已經由清盤人售出，需要今年內交吉。

民主黨黨旗懸掛於會場內。

羅健熙：民主黨不會改名重組

對於民主黨未來去向，羅健熙表示沒有改名重組的意思，「民主黨今天是會解散，亦不打算豎新的旗，當然個別黨友有自己的組織，是自己個別的選擇，但作為民主黨原班人馬就地再來......完全沒有此想法。」他本人亦沒有離開香港的意思，因為希望繼續與香港人一同走下去，又感謝每一位曾經投票支持民主黨的市民，感謝每一位批評者，也感謝一直堅守崗位的黨友。

至於香港的民主發展，羅健熙認為，民主黨一路沿用的方法已經再行不通，能夠嘗試的道路也盡過力，但是相信只要市民仍然覺得民主或自由選舉重要，將來定會想到繼續推動的方法。他又指出，今天有人覺得「爭拗」是壞事，過去30年民主黨在不同的界別、議會、政府都有「爭拗」，但是一個活躍、有活力的社會應該如此，將問題帶出、討論和商議。

楊森：不代表「民主回歸」失敗

創黨副主席楊森表示，即使民主黨解散，亦不代表民主派主張的「民主回歸」失敗。他認為，民主黨過去30年有份構建香港公民社會，建立了人文社會意識，植根在市民心中，不會放棄對自由民主的追求。他說：「現在不是一個完結，是一個轉折(Turning point)或者 Set Back(倒退)。」他希望政府繼續聆聽不同意見，保持社會開放、自由。

民主黨於1994年創黨，港同盟與匯點合併，組成民主黨。到今年2月20日，民主黨召開中央委員會討論前景，及後在4月13日召開特別會員大會，超過110人出席，進行投票逾九成通過解散。

民主黨召開會員大會後舉行記者會。

主席羅健熙（中）在會後步出會場，與創黨副主席楊森（左）等多名黨員一同離開。