最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
民主黨議員公布電郵 暗示川普對艾普斯坦性販運知情
（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員今天公布已故美國性犯罪金融家艾普斯坦寫給友人的數封電子郵件，當中暗示美國總統川普知道他的性犯罪行為，且絕對「知道有那些女孩」。
艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾是川普（Donald Trump）友人，他已於2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。川普則否認參與或知情艾普斯坦的任何性販運行為。
美國眾院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）民主黨議員公布的這批郵件，是艾普斯坦寫給已因性販運被定罪的長期同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及作家沃爾夫（Michael Wolff）。這些委員是在今年稍早要求搜查艾普斯坦的遺物後取得這些電郵。
艾普斯坦在信中聲稱川普曾與某位女子共度大量時光，而公布電郵的民主黨議員稱這名女子是艾普斯坦的性販運被害人之一。
艾普斯坦另在1封2019年1月31日寄給沃爾夫的電郵中寫道：「川普說他要求我退出（海湖俱樂部Mar-a-Lago Club會員），（但我）從來不是會員…他當然知道那些女孩的事，因為他叫格希萊恩（麥克斯威爾名）停止。」
而在艾普斯坦2011年4月寫給麥克斯威爾的1則訊息中，他表示：「我希望妳明白，還沒吠過的那隻狗（意味尚未露出線索）是川普。」他還說某位受害者「曾在我家和他（川普）共度數小時，但他一次都沒被提到過。」麥克斯威爾則回覆說：「我一直在想這件事…。」
公布郵件的民主黨議員表示，這些信「令人對川普以及有關他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度，產生嚴重質疑」。
川普至今未遭指控犯下與艾普斯坦或麥克斯威爾有關的任何刑事罪行。川普政府的司法部也早在4個月前實際上結束對艾普斯坦共謀者的調查，宣布並無新事證。
其他人也在看
Switch 模擬器 Citron v0.11.0 更新，改善 8 Elite 處理器性能表現
文章來源：Qooah.com 據外媒 Android Authority 報道，知名任天堂 Switch 模擬器 Yuzu 的分支產品 Citron 正式推出 v0.11.0 版本更新。此次更新聚焦裝置兼容性與功能體驗升級，為 Android 及 Windows on Arm 平台用戶帶來多項實用改進。 針對高階 Android 裝置，本次更新重點提升了 Snapdragon的 GPU 適配。由於該處理器採用新的「切片式」GPU 架構且缺乏開源 Turnip 驅動，此前與部分前沿模擬器存在兼容性問題。Citron 通過改進 Adreno GPU 的著色器執行和編譯效率，搭配「優化的渲染管線」，成功解決這一痛點，讓 Snapdragon 8 Elite 用戶能更流暢地運行 Switch 遊戲。 除 Android 平台外，本次更新還為基於 Arm 架構的 Windows 裝置提供原生支援。這意味著搭載 Snapdragon X 系列處理器的 Laptop 或 Desktop 用戶，將獲得更貼合硬件特性的運行表現，模擬器性能得到進一步釋放。 v0.11.0 版本新增每個遊戲的獨立作弊規格，Qooah.com ・ 5 小時前
真假難辨 調查：97%受訪者無法分辨AI音樂與真人創作
（法新社巴黎12日電） 根據今天發布的一項調查，現在人們幾乎無法分辨由人工智慧產生的音樂和人類創作的音樂之間的差異。Deezer指出：「有97%的受訪者無法分辨AI全程生成的音樂與人類創作的音樂。」法新社 ・ 13 小時前
解讀 | 點解NBA全明星賽又改制？
近年全明星賽欠缺吸引力，因此NBA官方宣佈2026年全明星賽將會改制，由兩支美國隊及一支世界隊進行循環賽，每支球隊會有8位球員，每場比賽時間為12分鐘。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
76人艾華特斯9射8中 忘形爆粗遭母親「教訓」
【Now Sports】費城76人周二以102:100險勝到訪的波士頓塞爾特人，二年級生積斯汀艾華特斯打出NBA生涯最佳一戰，卻因被鏡頭拍到他爆粗，賽後被母親在新聞發佈會上調侃一番。積斯汀艾華特斯（Justin Edwards）今場投籃命中驚人，9射8中，三分6中5，豪取全隊最高的22分，而他唯一出手射失的，就是在最後關鍵時刻的三分，但剛好有烏比利在籃底替他補中，而且就靠著這球完場前8.7秒的入球，讓76人以兩分氣走塞爾特人。今季前8場比賽，艾華特斯場均僅得4.0分，甚至從未試過單場得分上雙，周二迎來大爆發，但曾在射入一球三分後，被鏡頭補捉到向著觀眾席疑似爆了一句F字頭的粗口吶喊，而賽後出席新聞發佈會，便被記者問到這一幕，結果他還沒回答，同在會議室的母親便插嘴：「我知道他說了甚麼，他要挨揍了！」隨後，整個會議室都充滿笑聲。今場獲得21分的泰列斯麥斯，也談到自己將最後一射的責任，交給艾華特斯：「因為他今天很順，那時我們就想為他創造空間，當然最後是烏比利搶到籃板射入。我知道他（烏比利）這場打得辛苦，因為他總是拼盡全力。」now.com 體育 ・ 14 小時前
戰火持續近4年 烏克蘭逾1萬平方公里水域需排雷
（法新社基輔12日電） 俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的污染。」法新社 ・ 5 小時前
Elon Musk 的 Boring Company 在納什維爾進行首台破石盾構機的最後測試
The Boring Company 的機器目前正進行最後的測試，為即將啟動的隧道建設項目做好準備。這款機器旨 […]TechRitual ・ 7 小時前
Tesla 將重要的 Supercharging 功能擴展至 Google Maps
在交通繁忙時段，Tesla 的這項工具無疑是一個有用的選擇。然而，對於駕駛非 Tesla 電動車的用戶來說，這 […]TechRitual ・ 5 小時前
川普突批評法國對美國科技不公平課稅
（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天接受美國電視台訪問時，突然批評法國的稅務政策，特別指科技相關。川普把矛頭從中國轉向法國的稅務政策，並表示這對美國來說是個問題。法新社 ・ 1 天前
中國多地稅務部門運用「大數據」追繳居民未申報海外收入的税款
中國政府加大力度對取得境外所得的居民徵稅，這是打擊規避資本管制的跨境交易更廣泛舉措的一部分。Bloomberg ・ 18 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」
唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 1 天前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前