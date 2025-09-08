民主黨議員揭不雅信 白宮否認出自川普之手

（法新社華盛頓8日電） 美國民主黨籍聯邦眾議員今天公布一封據稱出自總統川普之手的不雅信，內容關於川普在2003年祝賀性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生日快樂。白宮隨後表示，川普並未簽名或手繪生日賀函給艾普斯坦。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X上寫道：「正如我一再強調，這幅畫很明顯不是川普總統所繪，他也沒有簽名。」

李威特還說，有關這封不雅信的報導「不實」，並表示川普的法律團隊將持續積極對「華爾街日報」採取法律行動。「華爾街日報」率先報導，艾普斯坦生前曾收到來自川普的不雅信。