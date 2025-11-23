搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
民主黨議員籲軍方抗命 川普嗆：煽動叛亂應入獄
（法新社華盛頓22日電） 美國民主黨6名議員昨天發布影片，呼籲軍方違抗總統川普（Donald Trump）的非法命令，川普今天抨擊，這些議員做出煽動叛亂行為，應該關進監獄。
民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與絲拉金（Elissa Slotkin）、聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）、德魯齊奧（Chris Deluzio）、胡拉漢（Chrissy Houlahan）及古德蘭德（Maggie Goodlander）在昨天發布於社群媒體的影中，呼籲軍方「拒絕非法命令」。
他們未闡明是意指哪些非法命令，但川普已下令美國國民兵（National Guard）進駐多座城市，在許多情況下不顧當地官員的意願。
在海外，川普也下令軍方攻擊加勒比海及東太平洋的疑似毒品走私船，至少導致逾80人喪生，專家認為這些行動違法。
川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）痛批：「那些叫軍隊違抗我命令的叛徒，現在就應該被關進監獄。」
他還抨擊：「這是最高層級的煽動叛亂行為，而煽動叛亂本身就是重罪。」
