民安隊開放日設攤位遊戲等宣傳國安教育 冀增青少年國家觀念(林尊豪報道)

【Now新聞台】民安隊總部舉辦全民國家安全教育日暨開放日，活動中有國安教育攤位遊戲，亦有不同的互動體驗。

民安隊緊急救援中隊模擬拯救被困的市民，破開鐵絲網，再剪斷鋼筋，護送伯伯離開。除了可以看，參加者都可以親身體驗，爬入狹窄的空間，體驗救援的過程。

在這個全民國家安全教育日暨民安隊總部開放日，有約20個攤位讓參與者邊學邊玩，吸引不少人一家大小到場。

陳先生：「其他部門的開放日我們都去過，但你說可以讓他們感受前線救援人員如何學習救援技巧，這裡真的是第一次。」

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開放日還有這個沿繩下降的體驗，一方面讓大家了解更多民安隊的救援工作，亦可以訓練小朋友的膽量。

現場都有國家安全攤位遊戲，答中問題便可以換禮物。

民安隊總參事梁冠康：「在攤位中，我們都重視多元共融的模式，亦都有少數族裔人士幫我們推廣國家安全。在攤位中，我們都注入了不同20個國家安全領域的元素，令市民更加了解國家安全知識，以及其中的重要元素在那裡，希望我們的年輕人，特別是我們民安隊少年團可以認識多些他們的自身安全，可以如何服務社會、服務國家。」

他又指，民安隊會繼續舉辦多元化活動，致力培養青少年的國家觀念及社會責任感。

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