民建聯公布26人參選名單 梁熙劉國勳等5現任議員棄選
新一屆立法會選舉提名期周五展開，民建聯將派出26人出選，平均47歲，最年輕的是36歲。該黨在港島東、九龍東和新界西南3個直選選區，分別派出兩人參選，民建聯主席陳克勤稱明白這個安排會有風險，但考慮到部分選區有足夠人才，可讓新人有歷練及使市民有多個選擇，「逢票必爭」，亦可催谷投票率。
民建聯是現屆立法會第一大黨，19人當中新界北劉國勳、香港島東梁熙、選委界郭玲麗、新界東南李世榮，以及早前已宣布不參選出口界黃英豪不在參選名單之列。陳克勤指，他們不競逐連任的決定有各自原因，讚揚5人都是優秀議員，在議會提出很多公共政策倡議，地區服務亦得到市民肯定。陳克勤又稱，香港面對挑戰，「市民過得唔容易，生意唔易做」，希望推動更多惠及經濟民生的政策，而民建聯會繼續愛國愛港，堅持服務社會，實事求是。
計及民建聯不參選的議員，累計已有21名現屆議員不會角逐連任，至於年過七十的議員尚餘新民黨葉劉淑儀、黎棟國未表態。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/民建聯公布26人參選名單-梁熙劉國勳等5現任議員棄選/610804?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
