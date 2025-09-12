民建聯揭全港逾500路面下陷黑點 中西區重災 居民跌傷做手術 向路政署索償︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】近月持續暴雨加劇道路下陷。民建聯今（12日）公布「全港破損路面大調查」結果，在各區發現共逾500個路面陷阱，遍佈行人路和行車路。中西區最為嚴重，共有過百個黑點，該黨今年已接10多宗居民因路面凹陷而受傷的個案，有居民骨折及韌帶撕裂，需做手術，正向路政署索償；亦有8歲小童跌傷，需入院縫針。該黨促路政署和承辦商加快處理投訴的速度，並簡化投訴索償的程序。

《Yahoo新聞》已向路政署查詢，正等待回覆。

民建聯於8月19日至9月3日展開首階段調查，收集到逾500個路陷黑點，發現破損的行車路及行人路各佔48%及52%。主要路陷問題見於行人路的地磚、瀝青面破損、行車路凹陷、沙井蓋邊破損等。

路磚不平易絆倒 黑點包括德輔道中恒生、上海海味街

該黨中西區區議員楊開永指，行人路的環保磚底下基地以沙石鋪成，容易被雨水沖走，當沙石流失就會令上面的磚變得高低不平，令行人跌倒受傷。調查顯示，巴士站、馬路上的渠蓋、以及人流量高的行人路都是容易破損的黑點，常被投訴的嚴重黑點包括中環德輔道中恒生銀行總行外的巴士站；上環海味街則時有手推車輾過，導致路磚磨蝕的都是。

另一位該黨中西區區議員施永泰補充，由於中西區依山而建，凹凸的路面加上陡削的斜路進一步加加居民跌倒受傷的機率。直至目前為止，該黨中西區支部今年已收到10幾宗受傷投訴個案，傷者年齡層遍佈幼兒、中老年。本月初，有一名40歲中西區居民在行人路跌倒，導致骨折、韌帶撕裂，需要入院縫針及做手術，目前已向路政署提出索償申請。

8歲童在山道被路面的裂縫絆倒跌傷，須入院縫針。(民建聯提供)

馬路瀝青飛脫 埋安全隱患

馬路的路面凹凸不平，更會造成行車安全隱患。該黨中西區區議員張嘉恩指，由於沙井蓋和馬路上的瀝青以不同物料製成，無法完全融合。當被大型車輛輾過，就會壓碎並揚起一塊塊的瀝青，有機會刺破路過車輛的輪胎。民建聯中西區區議員楊學明建議，路政署和承辦商應在狂風暴雨後及時檢查路面的情況，盡快修補破損的位置；在接獲市民投訴後，應即日展開維修工作。他亦建議路政署於人流車流量較高的路面，選用較耐用的地磚和瀝青，減低後續破損的機會。

楊開永展示行車路上的碎石。

民建聯副主席、港島西立法會議員陳學鋒就建議參考內地做法，全面採用配備激光掃描設備及全球衛星定位技術的檢測車，利用激光掃描路面三維影像的路面狀況評估系統，識別及記錄路面各種缺陷。陳又指，有居民的索償申請數年仍未獲批，他建議簡化目前的投訴、索償程序，加快調查及處理的速度。