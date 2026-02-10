民建聯黃偉憧派月曆印錯菲律賓假期 向街坊致歉：校對疏忽致內容有誤 誠懇接受批評｜Yahoo

有市民發現黃偉憧派發的新春月曆出現錯誤資訊，黃向受影響街坊居民致歉。

【Yahoo 新聞報道】有市民發現，民建聯大埔區議員黃偉憧派發的月曆印錯公眾假期，「懷疑自己睇錯好多次」，「唔知派畀咩街坊睇」。事件在網絡發酵，網民發現月曆上的標示的紅日為菲律賓的假期。黃偉憧及後發聲明致歉，稱「校對過程中的疏忽，導致日曆（編按：應為月曆）內容有誤」，他對受影響街坊造成混淆及不便，深表歉意。

有市民在 Facebook 分享，指黃偉憧派發的月曆印錯公眾假期，包括 2 月 19 日初三沒有被標示為紅日，而 2 月 25 日並非香港公眾假期，卻被標為紅日。該帖文引起廣泛討論，結果網民發現 2 月 25 日實為菲律賓人民力量革命紀念日。另外，月曆又顯示 4 月 9 日為紅日（Day of Valor），同樣是菲律賓的假期巴丹日。

黃偉憧昨日發表道歉聲明，指他早前印製及派發的新春日曆出現錯誤資訊，向受影響街坊居民鄭重致歉。他稱校對過程疏忽，導致內容有誤，對各位造成混淆及不便深表歉意。他說：「誠懇接受市民批評，並會深刻檢討，避免同類錯誤，再次為事件致歉。」

有市民發現黃偉憧派發的新春月曆出現錯誤資訊，包括 2 月 19 日初三沒有被標註為紅日。（來源：Facebook Ki Ki Liu）