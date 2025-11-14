黑色星期五優惠大合集！
民生書院慶祝百年校慶 逾2000學生參加像素藝術創作巨型畫作
聖公會大主教及香港中國學術研究院院長到校分享 反思時下世代鼓勵老師
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月14日 - 民生書院以壯觀的像素藝術活動在運動場慶祝百年校慶，逾2000名中學、小學及幼稚園學生共同參與創作巨型畫作。每位參與者手持雙面的彩色紙板，群策群力地拼出學校校徽和百年標誌的兩個巨大圖案。無人機在空中翱翔，捕捉師生一心的壯觀場面，拍下彌足珍貴的照片和視頻，以嶄新的角度呈現這個歷史性的里程碑。師生、辦學團體和法團校董會成員齊聲高呼百周年口號 「一點光，百載情，千帆舉，萬里程 」，體現了民生書院的精神：「人人為我，我為人人」。
為慶祝百年校慶，民生書院邀請香港聖公會教省主教長陳謳明大主教及香港中國學術研究院院長黃平教授到學校主持主題講座，透過陳謳明大主教主講 —「從基督教信仰反思全人生命成長」，和黃平教授主講 —「社會科學面臨的挑戰與機遇」，引導老師們反思如何作為火炬手，傳承光明，培養學生建立正確的價值觀。
陳謳明大主教在講座中提到，在當今全球化的時代，教育的角色愈發重要，社會不僅能提升國民素質，還能促進經濟發展。然而，隨著科技的快速進步和社會的轉變，教育者面臨許多現實挑戰。尤其是AI世代的來臨，這正是極好時機去反思和改革教育。
香港的教育界必須朝著更廣闊的視野發展。教育重點在於帶來盼望，並幫助人理解生命的真理。陳大主教最後勉勵各教育者，教育界應對時代的變遷時，堅持真理與價值，引導學生走向更光明的未來，這正是作為教育者的責任與使命。
中國社會科學院香港中國學術研究院院長黃平教授提到，民生書院踏入百週年紀念，正式成為一間百年名校。每個歷史時代都處在不斷變化的交錯中，在當前全球化的時代背景下，面對區域化的趨勢，經濟、政治、制度和菁英的種種挑戰，國際關係正在重新組合。無論是進一步向區域化發展還是繼續全球化進程，關鍵在於如何理解和應對這些變遷。作為教育工作者應不斷反思，以基本的核心價值、深入的思考和靈活的應對才能讓我們在不斷變化的世界中穩步前行。
學校期望透過百周年慶典，深化學生的公民意識與仁愛精神，面向未來培養具國際競爭力的人才。民生書院將繼續植根社區，推動可持續發展的教育模式，為社會貢獻更多力量，並歡迎各界人士積極支持及參與學校活動，攜手開創更美好的明天。為慶祝學校百周年校慶，一系列精彩活動陸續舉行，除了像素藝術集體照、教育論壇、未來將舉行開放日、原創英語音樂劇及盛大千人晚宴。更多詳情將適時公布。
Hashtag: #民生書院
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟
周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 46 分鐘前
毛記葵涌發盈警半年賺少過1百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
以《100毛》、《毛記電視》等平台起家嘅媒體集團毛記葵涌近日發出盈警，預計截至9月30日止的6個月內，集團所賺收益少於100萬元，比去年同期嘅420萬明顯回落。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 1 天前
63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」 9歲兒子超萌入鏡
63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」姊妹淘 ・ 2 小時前
立法會選舉｜多間傳媒選舉論壇傳取消 陳國基：官辦無分別 不應謾罵、揭瘡疤｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月7日舉行，政府首次舉辦 39 場選舉論壇，日前政界有傳，候選人被「指示」只赴官方論壇，導致多間傳媒的選舉論壇須取消。政務司司長陳國基今（14 日）出席電台節目時表示，由官方抑或傳媒舉辦論壇「分別無乜」，今次選舉參選人眾多，且時間僅餘約一個月，認為「政府舉辦、傳媒到場採訪」的做法更有效率。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十強誕生
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票截至11月14日中午12時正式完結，十強誕生如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前