民生書院慶祝百年校慶 逾2000學生參加像素藝術創作巨型畫作

聖公會大主教及香港中國學術研究院院長到校分享 反思時下世代鼓勵老師

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月14日 - 民生書院以壯觀的像素藝術活動在運動場慶祝百年校慶，逾2000名中學、小學及幼稚園學生共同參與創作巨型畫作。每位參與者手持雙面的彩色紙板，群策群力地拼出學校校徽和百年標誌的兩個巨大圖案。無人機在空中翱翔，捕捉師生一心的壯觀場面，拍下彌足珍貴的照片和視頻，以嶄新的角度呈現這個歷史性的里程碑。師生、辦學團體和法團校董會成員齊聲高呼百周年口號 「一點光，百載情，千帆舉，萬里程 」，體現了民生書院的精神：「人人為我，我為人人」。





逾2000名中小及幼稚園學生和教師共同拼出的學校校徽圖案



為慶祝百年校慶，民生書院邀請香港聖公會教省主教長陳謳明大主教及香港中國學術研究院院長黃平教授到學校主持主題講座，透過陳謳明大主教主講 —「從基督教信仰反思全人生命成長」，和黃平教授主講 —「社會科學面臨的挑戰與機遇」，引導老師們反思如何作為火炬手，傳承光明，培養學生建立正確的價值觀。





民生書院百年校慶專題講座嘉賓合照



陳謳明大主教在講座中提到，在當今全球化的時代，教育的角色愈發重要，社會不僅能提升國民素質，還能促進經濟發展。然而，隨著科技的快速進步和社會的轉變，教育者面臨許多現實挑戰。尤其是AI世代的來臨，這正是極好時機去反思和改革教育。



香港的教育界必須朝著更廣闊的視野發展。教育重點在於帶來盼望，並幫助人理解生命的真理。陳大主教最後勉勵各教育者，教育界應對時代的變遷時，堅持真理與價值，引導學生走向更光明的未來，這正是作為教育者的責任與使命。



中國社會科學院香港中國學術研究院院長黃平教授提到，民生書院踏入百週年紀念，正式成為一間百年名校。每個歷史時代都處在不斷變化的交錯中，在當前全球化的時代背景下，面對區域化的趨勢，經濟、政治、制度和菁英的種種挑戰，國際關係正在重新組合。無論是進一步向區域化發展還是繼續全球化進程，關鍵在於如何理解和應對這些變遷。作為教育工作者應不斷反思，以基本的核心價值、深入的思考和靈活的應對才能讓我們在不斷變化的世界中穩步前行。



學校期望透過百周年慶典，深化學生的公民意識與仁愛精神，面向未來培養具國際競爭力的人才。民生書院將繼續植根社區，推動可持續發展的教育模式，為社會貢獻更多力量，並歡迎各界人士積極支持及參與學校活動，攜手開創更美好的明天。為慶祝學校百周年校慶，一系列精彩活動陸續舉行，除了像素藝術集體照、教育論壇、未來將舉行開放日、原創英語音樂劇及盛大千人晚宴。更多詳情將適時公布。





