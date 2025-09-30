民生社區有多頂？信義房屋：「黏」到出不去

▲信義房屋民生店專案經理陳泓源表示，民生社區整體環境舒適、機能佳、學區優，地點離信義區與內湖等精華地區約15-20分鐘左右車程，在地人更形容「土黏到讓人住了出不去」。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 有自稱南部網友於論壇發文表示，住在民生社區的親戚，提到區域內新案開價150萬，並且表示出對區域環境與價格的認同，詢問「民生社區真的很厲害嗎?」引起眾多回應對環境的肯定。信義房屋在地專家表示，民生社區整體環境舒適、機能佳、學區優，地點離信義區與內湖等精華地區約15-20分鐘左右車程，在地人更形容「土黏到讓人住了出不去」，在北市完勝許多區，吸引不少大安、信義區換屋族慕名而來，未來更有捷運議題，讓區域關注度再度上升。

信義房屋民生店專案經理陳泓源表示，民生社區商圈位於松山區的北側，是全台第一個美式街廓示範社區，擁有25座公園，包括佔地5千坪的民生公園，以及7千坪的運動公園，街道寬廣工整、綠樹如蔭，人行空間寬敞，許多網美照與婚紗喜歡取景的富錦街、民生東路四段97巷林蔭大道都是商圈範圍，也吸引許多特色餐飲業者進駐，精緻裝潢的店家與街景融合，氛圍感十足彷彿置身國外，造就商圈獨樹一格的風景，讓民生社區成為公認居住環境最頂的區域。

商圈周邊從傳統市場、小吃到網美早午餐、超市等生活機能一應俱全，但土地使用、建築設計都受專法限制，開發密度低，商業行為被有效的被控制在街邊，具機能又能享純住宅區的寧靜。此外，北市介壽國中、民生國中小等明星學校皆位於民生社區，幾所學校辦學優異、年年額滿，讓許多重視學區的家長趨之若鶩，也磁吸不少小家庭。

陳泓源說明，民生社區由於是早期規劃的區塊，屋齡偏高且坪數較大，物件除了30-40坪、正3房以上、單價約90萬左右的公寓外，亦有華廈與國軍宅。華廈多位於巷弄內，權狀坪數40-50坪、屋齡40年左右，單價約90多萬，格局3-4房為主；小坪數1-2房電梯產品，則視坪數總價在1000多萬到2300至2400萬之間。因區域內素地較少、新案稀缺，如鳴森苑等指標建案，開價則落在單坪160萬左右。

想要找電梯大樓的民眾，陳泓源推薦國軍宅產品，此類物件有管理、開闊的開放式空間、且有車位可使用，區域內熱門的包括屋齡28年左右的國宅松山花園新城，2房總價約在3200萬到3400萬之間，最大的4房權狀60~63坪，總價約在4800萬~5000萬左右；以及平安新城、健安新城兩大軍宅，權狀坪數視棟別不同，權狀坪數在63至74坪，平安新城價位帶在5500萬至6000萬左右；健安新城，則在5300萬到5800萬之間，格局多以3至4房為主；相較位於中正區、大安區、信義區同等級軍宅屋齡皆30年左右，CP值較高而吸引不少民眾指名購買。

陳泓源說明，商圈內中古物件因坪數大總價偏高，購屋族多為有一定經濟實力、或是中高階以上白領，以自住客、小家庭居多。有預算考量又對民生社區有興趣的首購族，陳泓源推薦可往三民路以東尋屋，有機會找到總價帶落在2000至2500萬左右小三房物件。

除了捷運的話題，陳泓源補充，民生社區範圍內的松南營區先前因輝達可能選址而爆紅，雖輝達未選址於此，但市府與國防部先前便已通過變更為特定專用區後，未來可望與敦化南北路特定專用區金融、辦公串連；加上敦化北路近民生東路沿線陸續有金融業辦公大樓都更、改建，將帶動新的人潮與居住需求，預期有機會為民生社區帶來新氣象與熱度。

另，過去民生社區特定住宅區因法定容積200%推動都更不易，自去年0403地震後，台北市政府積極推動防災型都更，提供額外的30%容積獎勵，近期吸引商圈內住宅陸續進行，也為民生社區的都更推動帶來新的契機；同時，尚未進入都更階段的舊公寓也相繼考慮、採納電梯裝設，對住戶出入是一大福音。



