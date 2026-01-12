民眾黨主席閃電訪美 盼獲軍購和關稅第一手資訊

【on.cc東網專訊】台灣民眾黨主席黃國昌周日（11日）晚率團前往美國首都華盛頓，針對台灣民眾高度關切的防衞軍購及高關稅等議題，與美國政府相關部門面對面會談。他在桃園機場受訪時表示，主要目標是希望從美方得到直接且可信賴的第一手資訊，預計周三（14日）返台。

今次訪美團成員包括候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇。黃國昌表示，此行為「閃電、精準」的緊湊訪美行程，預計於華府時間周一（12日）清晨抵達，隨即展開一整天的政府部門拜會行程，當日下午結束後即搭飛機返台。他將在此行傳達台灣民眾對軍購、關稅等相關問題的關切，但基於與美方建立的互信默契，現階段無法詳細說明參訪單位及會談對象。

黃國昌強調，民眾黨一向支持防衞自主與強化台灣自我防衞能力，但同時必須忠實反映人民心聲，對於攸關重大的對美軍購政策，民眾竟在去年11月底透過台灣地區領導人賴清德投書美媒才得知，民眾黨多次要求政府說明軍購特別條例，但至今所掌握資訊極有限。他批評，民進黨政府持續撕裂社會，甚至將在野黨的合理監督「抹紅」，無助台灣團結，也無法解決實際問題。他返台後將盡快舉行記者會，向社會說明此訪資訊與成果。

