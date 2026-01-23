民調支持度下滑至40% 川普不滿揚言提告紐時

（法新社華盛頓22日電） 紐約時報與謝納學院最近公布的一份民調顯示，美國總統川普的支持度持續下滑。川普今天表示將控告紐約時報，同時聲稱他所謂的「假民調」，實際上應視為刑事犯罪。

川普是在紐約時報與謝納學院（Siena University）公布一份民調後作出以上表示。

這項民調顯示，現年79歲的川普支持度僅40%。此一數字與多項民調結果一致，皆顯示川普在第2任期週年之際，支持度下滑。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「紐約時報/謝納學院民調…將被納入我對這家失敗媒體的訴訟之中。」

他指控紐時須為「激進左派的謊言與不法行為」負起全責。

川普進一步表示，「虛假與欺騙性民調，實際上應視為刑事犯罪。」

川普近年來已對多家媒體提起誹謗訴訟，包括英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、華爾街日報、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與美國廣播公司（ABC），其中部分案件已以數百萬美元和解。

川普2025年9月首度向紐時提出誹謗訴訟並求償150億美元，理由是紐時刊登不實報導，意圖傷害2024年總統大選的個人選情與聲譽。此案一度遭聯邦法官駁回，後於10月修正後重新提起。