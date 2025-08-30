民進黨或查辦訪陸參加活動人員 國台辦批背棄良知

【on.cc東網專訊】抗戰勝利80周年紀念活動下周三（9月3日）將在北京市舉行，大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮周五（8月29日）被問及，台灣民進黨當局有人揚言，國民黨曾任政務官者參加陸方有關活動都有風險，只要指標性人物前往都會查辦，她形容民進黨當局對此如臨大敵，是完全喪失民族立場，背棄正義及良知。

朱鳳蓮表示，台灣各界代表人士前往北京參加紀念活動是秉持民族大義的體現，堂堂正正亦無可厚非，民進黨當局百般阻撓、威脅恐嚇，嚴重違背兩岸同胞意願，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露其「台獨」本性，令人不恥。她指對於民進黨當局個別人公開叫囂，甘當「台獨」打手及幫兇，陸方將依法追責，堅決打擊。

另一方面，台灣地區外事部門負責人日前以基金會負責人身份訪問菲律賓，與個別官員會面並參加經貿活動。大陸外交部稱，菲律賓縱容相關行為，為「台獨」分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。外交部又指摘菲方近期在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府言而無信惡劣品質，陸方對此堅決反對，已向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】