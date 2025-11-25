民間借貸機構傳爆煲 受害人估計上千

【on.cc東網專訊】陝西省韓城市有民間借貸機構近日疑爆煲，多名市民無法取出存款，涉及出借人估計上千名。韓城市政府辦工作人員周一（24日）表示，已有政府相關部門處理此事。

當地人楊女士今年7月在親友推薦下，將家中積蓄及子女工資共80多萬元（人民幣，下同，約88萬港元）投入到韓城市民間借貸登記服務中心。按照協議約定，平台應每月支付7,000多元（約7,700港元）收益，但第一個月遲了4、5天，到9月該中心傳出爆煲消息，至今既拿不到利息，也收不回本金。另一名張先生自2015年起投資到該中心，至今連本帶利共存近70萬元（約77萬港元），但目前也拿不回一分錢。

資料顯示，韓城市民間借貸登記服務中心於2014年成立，是經韓城市政府批准設立的陝西省首家民間借貸服務機構。在官方宣傳中，該平台被塑造為政府主導的合規金融試點。今年9月中，平台傳出兌付困難，迅速引發擠提。近期，中心多次發表公告，稱公司擬面向社會公開處置償債資產，用於妥善清退出借人資金。韓城市政府辦工作人員周一稱，此事具體由韓城市金融服務中心負責，惟該中心工作人員未就此事回覆內媒記者。

