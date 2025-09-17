民青局將發揮地區力量 完善地區治理

【on.cc東網專訊】港府公布新一份施政報告，作為完善地區治理的一部分，政府於2023年7月成立分別由政務司司長和副司長主持的「地區治理領導委員會」及「地區治理專組」，加強統籌力度，有效處理環境衞生、社區美化、設施建設和地區服務等問題。

民政及青年事務局和民政事務總署會繼續帶領區議會、地區三會和關愛隊積極發揮地區力量，為社區帶來關愛和活力。

