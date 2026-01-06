民青局申解散宏福苑法團管委會獲批 土審處委任華懋旗下物管公司「合安」作管理人

大埔宏福苑大火，民政及青年事務局局長麥美娟上月向土地審裁處申請，要求下令解散宏福苑現任法團管理委員會，並委任華懋集團旗下的「合安管理有限公司」為屋苑管理人，周二（6 日）開庭審理。局方指，是次申請只有一個目的，「就係維護、促進所有宏福苑居民嘅權益」，建議法庭無限期委任「合安」為管理人，並要求「合安」定期提交報告。



法官林美施短暫休庭後批准申請，指答辯人非全職、自願出任管委會，「（火災後）近乎陷入癱瘓狀態，要處理的事宜是前所未有，超越他們的能力、經驗⋯⋯更適宜由有經驗人士作具系統、結構性的管理。」官又指，災後重整物業漫長且艱巨，訂立管理限期不切實際，下令無限期委任「合安」為管理人。

廣告 廣告

大埔宏福苑五級火（攝：Nasha Chan）

局方：法團不反對決定

申請人為民政及青年事務局長，由資深大律師呂世杰代表；答辯人依次為為宏福苑業主立案法團、徐滿柑、麥志雄、何仲行、張梓雲、林慧敏、蘇倩婷、江祥發、馮靜欣、謝寶森、陳文浩、麥致誠、李日興、鄧嘉恩、羅詠麟，案件由法官林美施處理。

司法機構公告顯示，法庭設有 24 個記者席、68 個公眾席。記者現場所見，接近全滿。

呂世杰指，15 名答辯人聯署去信法庭指，了解是次申請、訴訟內容，表示不會出席法庭聆訊，獲法庭批准。呂指，答辯人沒提交反對通知書，換言之他們不反對解散現任法團管委會﹐以及由法庭委任「合安」為屋苑管理人。

宏福苑五級火救熄後，見部分大廈外牆嚴重熏黑。（攝：Nasha Chan）

局方：申請目的是維護居民權益

呂指，法庭內有很多公眾人士，希望簡單解釋民青局的申請理由。他指，政府聽到眾多社會聲音，明白他們有合理擔心，指「今次申請只有一個目的，亦都只可以有一個目的，就係維護、促進所有宏福苑居民嘅權益」。

呂續指，火災後要處理的事宜是前所未有，遠超現任管委會成員的知識、經驗，加上避免引起公正性疑慮、利益衝突，由有豐富管理經驗的「合安」以無償方式擔任管理人，一來不會加重居民負擔，二來能作出有系統、結構性的管理，建議法庭無限期委任「合安」為管理人。

局方：建議「合安」定期提交報告

他指，「合安」職權與法團管委會職權一樣，建議「合安」定期透過民青局局長向政府提交報告，以及透過誓章形式向審裁處提交報告。呂指，局長知悉是次申請引來一些不利揣測、指控，但強調現時是所有持分者眾志成城，處理事件的階段，不會仔細回應無理指控。

另外，就民青局局長早前指，若土地審裁處同意局方申請，委任「合安」為管理人，龔如心慈善信託基金會捐出 500 萬元。呂補充，周一（5 日）收到基金一方信件，確認將 500 萬元提升至 1000 萬元，以聘用專業人士等。

案件編號：LDBM193/2025

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道