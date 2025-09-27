民青局舉辦第二屆「青年發展高峰論壇」 拓展青年國際視野

【Now新聞台】民政及青年事務局在會展舉辦第二屆「青年發展高峰論壇」。

論壇以「聯通世界、跨越未來」為主題，超過3000名來自世界各地的青年領袖參與。政務司司長陳國基

在開幕致辭時稱，政府重視青年發展，三年前公布青年發展藍圖以來，已提出超過250項具體行動及措施，而行政長官在上周三發表的施政報告亦提出多項促進青年發展的措施，包括青年驛站年底前會正式開放。

政務司司長陳國基：「青年人才培養計劃將會增加機會予我們青年參加會議和參與國際組織實習，亦推出傳媒專題內地實習計劃、深化青年理財教育計劃及新的專業調解工作坊，拓展青年的國際視野以及培養國際思維。」

