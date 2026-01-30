專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
氣促/呼吸困難如何預防？中醫拆解成因：長期壓力、肥胖亦可導致「條氣唔順」，推薦食療助你益肺脾腎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
大家有沒有發現，自己有時爬樓梯或走遠路時，會有氣促的問題呢？註冊中醫師楊明霞博士，會為大家拆解氣促成因，原來氣促都可以預防，並介紹食療給大家預防氣促。
氣促的成因分析
醫學上將氣促分為「器質性」與「功能性」兩類：
1. 器質性原因（與器官病變有關）
肺部問題：如氣道阻塞（慢性阻塞性肺病、哮喘）、肺部組織病變（如肺纖維化導致彈力減少）、胸腔問題（如氣胸、腫瘤）或肺部血管疾病。
心臟問題：心血管疾病也會導致呼吸不順或氣促。
2. 功能性原因（與生活壓力有關）
情緒壓力：長期壓力大、睡眠不足、負面情緒過多，加上肥胖等因素，都容易讓人感到氣不順。
中醫角度理解「氣促」與「肺、脾、腎」的關係
中醫認為氣促主要與肺、脾、腎三臟功能失調有關：
肺主氣：肺氣虛的人體質較弱，爬樓梯或走遠路時特別容易喘氣。
脾為氣血生化之源：脾胃功能差會導致養分無法輸送，進而造成肺氣虛弱。
腎主納氣：腎負責呼吸的「深度」。腎氣虛（腎不納氣）會導致吸多呼少或呼吸淺促。
外感影響：感冒（如風熱、風寒、風濕、風燥等）也會引起短暫的氣促。
「氣促」食療推薦：養腎補氣湯
這款湯水適合在立冬過後、天氣乾燥時飲用，湯水清澈，帶有濃郁的蟲草花香氣，有助於同時補益肺、脾、腎三臟。
「養腎補氣湯」食材清單與功效
北芪（北蓍）：補中益氣、活血化瘀，入肺、脾二經。優質的北芪聞起來有豆香味，中間有「菊花心」，邊緣有黑邊（黑蓋芪）者為佳。
龍牙百合（百合芯）：滋肺陰、安神，適合秋冬乾燥時節。百合芯的潤燥功效更強。
紅蓮子：養腎、補脾止瀉、安神。建議選購去芯的蓮子。
蟲草花：性質溫和平補，具有養腎功效，輔助腎主納氣的功能，且價格實惠。
五常米（白米）：補中益氣、養脾胃，能幫助所有食材歸入脾經，讓人體更容易吸收。
乾瑤柱（可選）：醫師個人習慣額外加入少許乾瑤柱，增加滋味並加強補腎作用。
「養腎補氣湯」製作方法
將所有食材放入悶燒壺中。
加入滾水。
悶泡約 2 至 3 小時 即可飲用。
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
中醫養生專欄：
腎虛都會容易有「鼻敏感」？中醫教路預防鼻敏感食療法，超簡單在家準備飲用即改善過敏性鼻炎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
半夜抽筋、雙腳小腿水腫點算好？中醫教5式簡單經絡操，在家做到改善抽筋和水腫問題｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
天氣忽冷忽熱好易感冒，中醫教要強肺！5式強肺經絡操，超簡單在家10分鐘可以完成｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
