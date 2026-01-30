氣促/呼吸困難如何預防？中醫拆解成因：長期壓力、肥胖亦可導致「條氣唔順」，推薦食療助你益肺脾腎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

大家有沒有發現，自己有時爬樓梯或走遠路時，會有氣促的問題呢？註冊中醫師楊明霞博士，會為大家拆解氣促成因，原來氣促都可以預防，並介紹食療給大家預防氣促。

（Getty Images）

氣促的成因分析

醫學上將氣促分為「器質性」與「功能性」兩類：

1. 器質性原因（與器官病變有關）

肺部問題： 如氣道阻塞（慢性阻塞性肺病、哮喘）、肺部組織病變（如肺纖維化導致彈力減少）、胸腔問題（如氣胸、腫瘤）或肺部血管疾病。

心臟問題：心血管疾病也會導致呼吸不順或氣促。

2. 功能性原因（與生活壓力有關）

情緒壓力：長期壓力大、睡眠不足、負面情緒過多，加上肥胖等因素，都容易讓人感到氣不順。

（Getty Images）

（Getty Images）

中醫角度理解「氣促」與「肺、脾、腎」的關係

中醫認為氣促主要與肺、脾、腎三臟功能失調有關：

肺主氣： 肺氣虛的人體質較弱，爬樓梯或走遠路時特別容易喘氣。

脾為氣血生化之源： 脾胃功能差會導致養分無法輸送，進而造成肺氣虛弱。

腎主納氣： 腎負責呼吸的「深度」。腎氣虛（腎不納氣）會導致吸多呼少或呼吸淺促。

外感影響：感冒（如風熱、風寒、風濕、風燥等）也會引起短暫的氣促。

「氣促」食療推薦：養腎補氣湯

這款湯水適合在立冬過後、天氣乾燥時飲用，湯水清澈，帶有濃郁的蟲草花香氣，有助於同時補益肺、脾、腎三臟。

「養腎補氣湯」食材清單與功效

北芪（北蓍）： 補中益氣、活血化瘀，入肺、脾二經。優質的北芪聞起來有豆香味，中間有「菊花心」，邊緣有黑邊（黑蓋芪）者為佳。

龍牙百合（百合芯）： 滋肺陰、安神，適合秋冬乾燥時節。百合芯的潤燥功效更強。

紅蓮子： 養腎、補脾止瀉、安神。建議選購去芯的蓮子。

蟲草花： 性質溫和平補，具有養腎功效，輔助腎主納氣的功能，且價格實惠。

五常米（白米）： 補中益氣、養脾胃，能幫助所有食材歸入脾經，讓人體更容易吸收。

乾瑤柱（可選）：醫師個人習慣額外加入少許乾瑤柱，增加滋味並加強補腎作用。

「養腎補氣湯」製作方法

將所有食材放入悶燒壺中。 加入滾水。 悶泡約 2 至 3 小時 即可飲用。

楊明霞醫師圖片

楊明霞醫師圖片

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

==========

中醫養生專欄：

