鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
氣候變遷加劇衝突 截至2025年中已1.17億人流離失所
（法新社日內瓦9日電） 聯合國今天表示，數以百萬計難民正深陷於衝突與極端氣候的惡性循環中，截至2025年中期，已有1.17億人因戰爭、暴力與迫害而流離失所。
聯合國難民署（UNHCR）指出，在15年內，目前收容全球近半數難民的地區，可能會面臨極端氣候相關衝擊的高度風險。
難民署在一份報告中表示：「氣候變遷不僅加劇現有的脆弱性，也助長流離失所的趨勢，為難民帶來複雜且加乘的風險…使得許多人無法擺脫相關衝擊。」
報告指出，氣候衝擊正在增加人道需求，並擴大一再顛沛流離的風險。
報告指出，其中3/4的人生活在面臨中度至極端氣候相關災害風險的國家。
報告補充說，過去10年間，與天氣相關的災害已在各國境內造成約2.5億人次的國內流離失所。
聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）透過聲明表示：「極端天氣…正在摧毀家園和生計，迫使許多早已逃離暴力的家庭再次逃亡。」
他說：「這些人已經承受巨大的損失，現在他們又再次面臨同樣的苦難與毀滅。他們是受嚴重乾旱、致命洪水和破紀錄熱浪衝擊最嚴重的一群人，但他們擁有的復原資源卻最少。」
聯合國難民署表示，預計到2050年，全球最熱的15個難民營每年將經歷近200天的危險高溫壓力；這些難民營位於甘比亞、厄利垂亞、衣索比亞、塞內加爾和馬利。
報告說：「由於極端高溫和高濕度的致命組合，這些地點很可能變得不再適合人居。」
這份報告指出，預計到2040年，面臨極端氣候相關災害風險的國家數量將從3個增至65個。
而這65個國家收容了目前所有因衝突而流離失所者中的45%以上。
鳳凰｜一號戒備信號周二中午前維持 評估需否改發更高信號或改發強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
俄軍空襲民用設施 烏克蘭電力生產歸零急尋能源自救
（法新社基輔9日電） 在俄羅斯針對能源基礎設施發動新一波攻擊後，烏克蘭今天正全力設法恢復電力與供暖。近月來莫斯科加大對烏克蘭基礎設施的攻擊力度，在7日深夜至8日凌晨的空襲中，更出動數百架無人機並且發射飛彈，襲擊烏克蘭全國各地的能源設施。法新社 ・ 18 小時前
新疆毛語錄「為人民服務」飛行地標獲列為文物 將加強科學修復與保護 曾被越野車破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】毛語錄「為人民服務」巨幅飛行地標早前遭越野車輛破壞，事件於 9 月在網上引起社會關注。哈密市文化體育廣播電視和旅遊局日前宣布，新疆戈壁灘上的「為人民服務」及其他 4 處巨幅飛行地標，已正式被認定為縣級文物保護單位。當局表示，未來將以更科學規範的方式加強保護與利用。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風「鳳凰」逼近 一號戒備信號生效 明日中午前維持
【on.cc東網專訊】天文台在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。預料鳳凰會在今日與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會在明日（11日）中午前維持。按照現時預測，鳳凰會在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，並在明晚至周三（12日）初時最接近本港，於on.cc 東網 ・ 3 小時前
天氣｜天文台：明午掛一號波 會評估周二會否改發更高信號 料本港下周初降溫
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二稍後至本周三有所增強。 天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力am730 ・ 1 天前
雞蛋驗出禁用殺蟲劑超標 9縣市回收下架15萬隻
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣一個蛋雞場出貨至賣場販售的雞蛋，近日被驗出禁用於禽畜的殺蟲劑「芬普尼」超標，產品流向高雄等9個縣市。台媒周一（10日）報道，各地衞生局接報後展開追查並下架回收，但不少蛋品已被消費者吃下肚，已售蛋數有待統計。高雄市衞生局發現有商店未on.cc 東網 ・ 3 小時前
「鳳凰」登陸菲律賓最少釀兩死 總統宣布全國進入災難狀態一年
菲律賓氣象部門昨晚(9日)通報，超級颱風「鳳凰」9時10分在菲律賓北部呂宋島奧羅拉省迪納倫甘鎮登陸。「鳳凰」登陸前，已造成菲律賓至少兩人死亡，全國約110萬人被轉移。因應接連發生風災，總統小馬可斯宣布，國家進入災難狀態一年。 「鳳凰」中心最大持續風速為每小時185公里，以每小時30公里速度，向西北偏西移動，掠過菲律賓後會進入南海。菲氣象部門說，颱風登陸後將穿過菲律賓呂宋島北部多山地區。受呂宋島複雜地形影響，「鳳凰」強度將明顯減弱，但在穿越呂宋島時仍將保持颱風級別。 因應菲律賓早前受「海鷗」吹襲，對廣泛地區造成嚴重破壞，多人傷亡，以及預計「鳳凰」會為當地帶來嚴重災害，當局已經宣布進入國家災難狀態。當地民防部門預計，超過三千萬人會受到鳳凰帶來的災害影響。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
日本岩手縣對開海域發生6.7級地震
日本北部岩手縣三陸海岸海域發生6.7級地震,氣象廳對岩手縣沿岸發布海嘯預警,呼籲沿岸居民離開。日本放送協會報道,當局預料會出現大約1米高的海浪。地震在本港時間下午4時過後發生,本港天文台錄得震央位於日本仙台之東北約250公里,震源深度約10公里。日本氣象廳最初表示,今次地震強度是6.5級,其後修訂為6.7級。 (BC)infocast ・ 22 小時前
超強颱風鳳凰逼近菲律賓 多間學校明天停課或改為網上授課
超強颱風「鳳凰」逼近菲律賓,當地氣象部門預測,「鳳凰」今日會為多個地區帶來持續風速達每小時185公里的強風和暴雨。菲律賓航空公司取消多個國內線航班,多間學校明日停課或改為網上授課。當局呼籲低窪和沿岸地區居民轉移到地勢較高旳地方。菲律賓日前受到颱風海鷗吹襲,造成廣泛破壞,接近200人死亡。 (BC)infocast ・ 22 小時前
「鳳凰」增強為超強颱風 料通過呂宋島北轉襲台
【on.cc東網專訊】中國大陸中央氣象台周日（9日）指，今年第26號颱風「鳳凰」已於當日凌晨加強為超強颱風級，預計向西北方向移動，強度繼續增強，對大陸東南沿海及台灣地區構成顯著影響。台灣氣象專家指，鳳凰通過菲律賓呂宋島後可能北轉朝向台灣，預計周一（10日）發布海on.cc 東網 ・ 1 天前
本地｜天文台將於中午12時20分發出一號戒備信號
天文台表示，強颱風「鳳凰」已進入本港800公里範圍，天文台會在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，「鳳凰」將在南海東北部轉向偏北方向移動，明晚(11日)至周三(12日)初時最接近本港，於本港以東400公里或以外掠過。天文台會視乎「鳳凰」強度變化、其與本港距離及本地風力情況，評估是否需要改發更三號強風信號。「鳳凰」隨後將移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。 天文台又指，在「鳳凰」及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至20度左右。今晚(10日)至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。Fortune Insight ・ 6 小時前
「鳳凰」明中午前後闖港800公里範圍 天文台屆時將發1號波
【on.cc東網專訊】超強颱風「鳳凰」會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出1號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二on.cc 東網 ・ 1 天前
天文台：熱帶氣旋鳳凰進入本港800公里範圍 下午12時20分發一號戒備信號
【Now新聞台】天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，會在下午12時20分發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，預計周三最接近本港，並在本港以東400公里左右掠過，稍後移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱。本地風力預料明天稍後至星期三有所增強，會視乎鳳凰的強度變化、與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。而在鳳凰及東北季候風的共同效應下，本周中期市區氣溫會下降至20度左右，今晚至明日凌晨，本港部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
颱風鳳凰逼近 廣東啟動IV級應急響應 台灣下午發海上警報
內地中央氣象台今早繼續發布颱風黃色預警，預計鳳凰將於今日中午前後，移入南海中東部海面，強度將逐漸增強，最大強度可達颱風級或強颱風級，明日夜間開始逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱，並將於周三下午到晚上在台灣島西南部沿海再次登陸，之後迅速減弱。廣東省應急管理廳表示，鳳凰未來幾天將對廣東省海域造成較大影響，廣東省防總今早已啟動防風IV級應急響應。另外，台灣氣象署表示，鳳凰周三可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨，最快今日下半天發布海上警報，明日上半天發布陸上警報。此外，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮縣政府宣布光復鄉今日停工停課。(ST)infocast ・ 3 小時前
超強颱風鳳凰昨晚登陸菲律賓呂宋島 約110萬人被轉移
吹襲菲律賓的超強颱風鳳凰，昨晚(9日)在北部呂宋島奧羅拉省登陸後，減弱為強颱風，並在凌晨重新出海，預料橫過南海東北部。鳳凰登陸菲律賓前，在當地已造成至少兩人死亡，全國約110萬人被轉移，多地宣布停工停課，包括首都大馬尼拉地區。氣象部門早前警告，鳳凰會帶來破壞性強風和危及生命的風暴潮，呂宋島部分地區預計有超過200毫米的雨量。菲律賓東部地區從上周六晚開始出現強風暴雨，當局呼籲部分低窪和沿海地區的居民轉移至地勢較高的地方。(ST)infocast ・ 6 小時前
日本東北外海規模6.7地震 氣象廳發海嘯注意報
（法新社東京9日電） 日本東北地區外海今天下午發生規模6.7地震，日本氣象廳已經針對岩手縣發布海嘯注意報。日本氣象廳指出，這起地震發生於當地時間下午5時03分左右，震央位於岩手縣外海，可能引發高達1公尺高的海嘯。法新社 ・ 22 小時前
天文台會在中午後發出一號戒備信號
天文台表示，強颱風「鳳凰」已進入本港800公里範圍，天文台會在中午後發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，「鳳凰」將在南海東北部轉向偏北方向移動，周三(12日)最接近本港，於本港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在明日(11日)稍後至周三增強。天文台會視乎「鳳凰」強度變化、其與本港距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。「鳳凰」隨後將移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。 天文台又指，在「鳳凰」及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至20度左右。今晚(10日)至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
早晨天氣節目(11月09日上午8時) - 科學主任林銘津
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
天氣報告｜大致天晴及乾燥 最高氣溫約28度
【Now新聞台】本港今日(11月10日)天氣預測，早晚部分時間多雲。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁北風，稍後離岸及高地吹強風，海有湧浪。 展望未來一兩日海有湧浪，風勢頗大，天氣稍涼。星期四早上氣溫下降至20度左右。本週後期部分時間有陽光。另外，天文台指，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在明日稍後至星期三有所增強。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
台灣高雄發生5.3級極淺層地震 氣象部門料3天內或有餘震
台灣高雄於下午1時發生黎克特制5.3級地震，震央位於高雄市甲仙區，震源深度7.8公里，屬於極淺層地震。台灣的氣象部門表示，3天內可能還會有規模達4.5至5級的餘震，加上颱風外圍環流帶來雨勢，山區土石不太安全，呼籲到山區活動的民眾要留意狀況。(ST)infocast ・ 1 小時前