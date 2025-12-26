宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
精品氣墊打造高級感「女神光」！PRADA寶寶藍氣墊、嬌蘭24K小金墊、D&G玫瑰水光氣墊上妝即保養
在精緻女性的化妝包裡，氣墊粉餅早已超越了單純的補妝功能，更是一件展現時尚態度的「微型精品」。無論是追求極致輕盈的尼龍質感、奢華的黃金修護，還是細緻的皮革手感，這三款氣墊都能讓妳在舉手投足間，散發出如伸展台名模般的自信光采。
精品氣墊推薦：PRADA 莫測藍尼龍氣墊粉餅
PRADA繼專為混合肌訂製，最輕最持妝以時裝經典黑色RE-NYLON材質訂製【原生霧光尼龍氣墊】上市橫掃底妝口碑討論度霸榜；以顛覆美學全新翻玩時裝藍色調，再推與最受矚目的#寶寶藍「莫測藍經典潤唇膏」同款明星爆款色系【莫測藍尼龍氣墊粉餅】再掀「藍」不住的底妝話題，無痕持妝、輕出於藍！
粉體質地亦完美呼應PRADA RE-NYLON再生尼龍輕量實用特性，帶來極致輕盈、貼膚無痕底妝體驗！獨家「MOTION PROTECTTECHNOLOGY™ 長效適應貼膚科技」結合「超微米輕盈粉體」，模擬尼龍柔韌易延展特點順應臉部動態適應調節，零死角精準貼膚、24H持妝防蹭零卡紋，實現時髦藍不住的絕美霧光妝感。同時還打造SPF50+PA+++最高防曬係數，推薦搭配PRADA柔焦妝前乳柔焦精修毛孔、改善紋理。
PRADA BEAUTY全台百貨專櫃VIP凡於2025/12/20-12/31搶先購入【莫測藍尼龍氣墊粉餅】或粉蕊任兩件滿5,000元限量贈「PRADA莫測藍精品尼龍氣墊收納包或經典三角訂製隨身鏡(二擇一)」和「PRADA水印私藏針管香水1.2ML (香氣隨機)」；2026/1/1 正式上市限時禮贈，消費莫測藍氣墊粉餅或補充蕊芯任二品項，滿5,000元贈「PRADA莫測藍或時髦黑精品尼龍氣墊收納包」乙個。
精品氣墊推薦：嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅
嬌蘭將於亞洲限定推出全新24K純金光透精華氣墊粉餅 (#24K小金墊)，將保養與彩妝完美結合，為亞洲女性打造持久光采與極致無瑕的黃金肌膚。全新氣墊粉餅配方融合24K純金雙面粒子、頂級白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，可為肌膚長效保濕、均勻膚色、細緻光滑及肌膚防禦力提升，並可24小時持妝、散發清透水光妝感。
創新服貼網紗技術讓妝感輕透可疊加，兼具高遮瑕與全天不脫妝效果。四款專為亞洲膚色設計的色號適合各類膚質使用，外殼以珠寶感打造，可更換補充蕊，兼具便利與環保理念。此款氣墊兼具抗老保養功效與高級妝感，日復一日使用可提升肌膚光澤與飽滿度，締造如珠寶般的珍貴光采。將於 2026年1月5日在嬌蘭線上旗艦店搶先販售，2026年1月15日 在全台百貨櫃點正式上市。
精品氣墊推薦：DOLCE&GABBANA 天生美膚 玫瑰水光氣墊粉餅
這是一款主打透亮光澤的氣墊粉底，無論在任何時刻都能耀眼奪目。提供六種色號讓肌膚全天候閃耀光采。以玫瑰設計為靈感，富含源自義大利的玫瑰精萃有助改善肌膚光澤，呈現如玫瑰花瓣輕盈的舒適妝感並添加高效護膚成分菸鹼醯胺(維他命 B3)，提升肌膚均勻度，提供全天候保濕補水與透亮光澤，上妝即保養。獨家乳霜質地配方能確保膚色均勻亮澤，賦予肌膚原生光采的妝效。
玫瑰水光氣墊粉餅置身於優雅時尚的NAPPA皮革外盒中，飾以DG LOGO，完美詮釋品牌的時尚符碼，靈感發想於DG時尚手拿包，體現了高級時裝的優雅格調，並具備可更換粉蕊的環保設計。內附淚滴形獨特設計的專業粉撲，能輕鬆觸及難以遮蓋的區域，不論是大範圍上妝或是小區域修飾，都能確保完美無瑕的精準塗抹。
