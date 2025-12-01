氣旋肆虐斯里蘭卡 罹難人數增至334死

（法新社可倫坡30日電） 斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre）指出，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。

為因應這場災難，總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布進入緊急狀態，矢言在國際援助下重建國家。

他在全國演說中指出：「我們正面臨我們歷史上最大、最具挑戰性天災。我們絕對會打造一個比過去更好的國家。」

這是自從2004年印度洋地區發生毀滅性海嘯以來最慘重天災。當年海嘯在斯里蘭卡造成約3萬1000人喪生，超過100萬人無家可歸。

斯里蘭卡多數地區今天雨勢減緩，但首都可倫坡低窪地區仍一片汪洋，當局正準備展開大規模賑災行動。

氣旋迪特瓦昨天北轉朝印度方向前進。當局指出，首都的洪水預計至少還需一天才會退去。天氣預報顯示暫時不會再降雨。