氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場

香港天氣向來反覆無常，前一日還穿着薄外套，隔日突然寒風刺骨，夜晚瞓覺冰凍、早上就更加不想離開被窩了。想為家居增添一絲溫暖，現在網店的暖風機降價，價格低至 HK$188，連紫外線冷暖風扇更同時半價登場，極慳位的機型，加上一年四季都可以使用，小窩居們也沒有拒絕的理由了！

Gemini 無葉WIFI 紫外線冷暖風扇 (連加濕器)

氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場

Gemini 無葉 WIFI 紫外線冷暖風扇擁有 9 段冷風速 和 4 段暖風速可供選擇，暖風最高可達 35°C，無論是酷熱的夏天還是寒冷的冬季，都能輕鬆調節。配備睡眠風和強風模式，並搭載最多 8 小時定時功能。

此外，輕觸式面板和 LCD 數碼顯示屏操作直觀， 又可根據需要選擇 30°、60°、90° 及 120° 四種不同的送風角度，為每個角落提供均勻的氣流。UVC 空氣殺菌技術更有效提升室內空氣質量，搭配 WiFi 功能，可以通過智能設備遠程控制。可拆式加濕器則為干燥的空氣提供額外的濕度，適合四季使用。

Kusa - 桌面型 PTC 陶瓷暖風電爐

氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場

Kusa 桌面型 PTC 陶瓷暖風電爐是一款高效能的二合一冷暖暖風機，採用先進的 PTC 陶瓷加熱技術，在 3秒內即可快速加熱，並可靈活控制溫度，功率可從 100W 調整至 800W，滿足不同的加熱需求，其廣角送風設計能有效覆蓋 10-20 平方米。安全方面，產品設有，恆溫控制、過熱斷電保護和傾倒自動斷電功能，確保使用過程中的安全。

origo 陶瓷暖風機

氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場

origo 陶瓷暖風機搭載 PTC 恆溫技術控制，功率高達 2500 瓦，具備低熱（1500瓦）、高熱（2500瓦）及風扇功能，更配備 5-36°C 的電子溫度控制，可以精確設定理想的溫度，左右自動搖擺設計則確保暖風均勻散布，而翻倒及過熱自動關機裝置則為使用者提供了額外的安全保障，還具備 24 小時自動關機功能。暖風機擁有平面觸控控制面板搭配 LED 顯示屏，操作簡便直觀，並配備遙控功能，方便調節。

