氣炸鍋食譜｜氣炸三文魚皮

好多人問氣炸三文魚皮需唔需要打魚鱗，焗魚鮫我會選擇打魚鱗，魚皮我大多數唔打魚鱗。今次買了一份比較多嘅三文魚皮，就同大家來一個測試?，之後問屋企食家?喜歡那一碟，大家猜猜有魚鱗定無魚鱗好食啲？答案係有魚鱗更香口。 三文魚皮可在Donki 買，價錢三十幾元。

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

三文魚皮 一盒

椒鹽或牛扒味鹽 少許





作法:

1 ：



處理三文魚皮（唔好嘥三文魚肉保留同炸。）

2 ：

空氣炸鍋烤焗盤或烘焙紙盤，三文魚皮先切一件件，沖一沖水，再用廚紙索乾水份，可入爐前灑上少許鹽或炸好後灑上脆魚皮上同食，隨自己喜歡

3 ：

三文魚皮鋪在烤焗盤，魚皮向上，溫度設190度20分鐘，過程中不用翻轉，利用排出的三文魚油份炸香三文魚皮和魚肉

4 ：

中途可打開氣炸鍋望一望，焗製時間可加可減，認為魚皮夠脆身即成。

5 ：

如選用打鱗食法，分享小貼士大家，打鱗時會彈到周圍都係，過程可放入膠袋進行，可減少魚鱗周圍彈情況。

