氣炸鍋食譜｜氣炸菠蘿咕嚕肉

平時青椒或三色椒會先走油防變色，有大廚分享熱水加油焯一焯青椒同樣可以做出走油效果，大家有機會可以試試。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

腩排肉 1磅

蒜頭 2瓣

日本紅橙黃椒 各1隻（細size)

新鮮泰國菠蘿仔 1隻

「醃料」生抽 1湯

「醃料」鹽 1/3茶匙

「醃料」糖 1茶匙

「醃料」米酒 少許

「醃料」粟粉 1茶匙 1茶匙

「醃料」油 1湯匙

「炸漿」粟粉 4湯匙

「炸漿」油 4湯匙

「醬汁」茄汁 4湯匙

「醬汁」砂糖 3湯匙

「醬汁」白醋 1湯匙

「醬汁」老抽 3滴

「醬汁」粟粉 1/3茶匙





廣告 廣告

作法:

1 ：



腩排斬件，用醃料醃肉一小時以上，腩排雪櫃取出請先回溫，三色椒去籽切件，熱水加少許油焯一焯隔水備用。醬汁材料混合攪勻備用。蒜頭去衣拍扁備用。菠蘿仔切件備用

2 ：

腩排放入保鮮袋，加入粟粉搖勻，確保每件腩排都沾上乾粉，沾不上再補上粟粉，之後加入3湯匙油搖勻，確保每件腩排無乾粉，如有乾粉再加入餘下1湯匙油。氣炸鍋溫度設180度，時間12分鐘，中途用筷子鬆一鬆開腩排（過程不鋪錫紙或烘焙紙）。 炸好後取出備用

3 ：

轉明火處理，鑊中加入少許油爆白蒜頭，加入醬汁，炒到醬汁稍為杰身，腩排回鑊，腩排沾滿醬汁，加入三色椒炒勻，熄火後加入菠蘿炒勻即成。 *三色椒可轉青椒和洋蔥，焯三色椒是大廚教路代替走油。

4 ：

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52767

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com