氣炸鍋食譜｜氣炸孜然雞鎚

新鮮熱辣嘅氣炸雞鎚，雞皮香脆可口，真係好吸引。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

雞鎚（雞下髀） 6隻

油 約3湯匙

中筋麵粉 約4湯匙

鹽 2茶匙 （浸雞鎚用）

［醃料］生抽 1湯匙

［醃料］老抽 1/3茶匙

［醃料］鹽 半茶匙

［醃料］糖 半茶匙

［醃料］紅椒粉 少許

［醃料］五香粉 少許

［醃料］孜然粉 少許





作法:

1 ：



雞鎚解凍後，用水放入兩茶匙鹽浸雞鎚半小時（可消除雪味和肉汁更嫩滑。），雞鎚盡量唧出血水。用廚紙索乾雞鎚水份，用醃料醃雞鎚，醃製時間最少一小時。雞鎚撲上麵粉，等待雞鎚表面不見到乾粉，將雞鎚放入保鮮袋，加入油份，握實封口搖勻雞鎚。

2 ：

雞鎚放入炸籃，選擇雞鎚功能，再按啟動感應，今次起初顯示28分鐘，感應運行兩分鐘後，最後確定20分鐘。中途炸鍋感應會發出聲響，要求翻雞鎚一次。 完成過程後取出雞槌，可灑上胡椒鹽和孜然粉調味

