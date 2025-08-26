氣炸鍋食譜｜氣炸粟米班塊 Airyer Fried Fis

有啲人唔鍾意食魚，因為怕多骨，食粟米班塊就可以解決依個問題，而且甜甜地嘅粟米醬，岩晒小朋友口味嘅人。粟米班塊做法簡單，如果無石斑，用其他魚柳都得，一齊跟我地整啦。

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

石班塊Grouper fillets 380克 380g

粟米蓉Sweet corn cream style 1罐1 can

胡椒粉Pepper 少許some

鹽Salt 少許some

紹興酒Shaoxing wine 少許some

粟粉Corn starch 適量some

雞蛋Egg 1隻1 pc

麵包糠Bread crumbs 少許some

蛋白Egg white 1隻1 pc

牛奶Milk 80毫升 80ml





作法:

1 ：



將醬汁淋上炸魚，完成 Pour sauce on fish, done.

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50862

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com