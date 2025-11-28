宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
氣炸鍋～趣怪鬆餅杯子蛋糕～
用氣炸鍋整左幾個杯子蛋糕比小朋友返學做早餐，全部材料攪拌均勻入爐氣炸13分鐘新鮮出爐，成品外脆內鬆軟，快靚正之選😋👍最後可以加oreo 小餅乾作裝飾（用溶化既朱古力就可以黏住）
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
雞蛋 一隻
砂糖 40g
鹽 1g
蜜糖 18g
芥花籽油 30g
牛奶 50g
低筋麵粉 80g
杏仁粉 30g
泡打粉 3g
作法:
1 ：
做法： 1）全蛋液放入打蛋盤中，加入砂糖，鹽，蜜糖攪拌均勻 2）加入芥花籽油，分3次加入，每次要完全攪拌，倒入牛奶混合（呢個步驟一定要攪拌均勻，以免出現油水分離） 3）篩入低筋麵粉，泡打粉，杏仁粉，攪至順滑 4）預熱氣炸鍋180度5分鐘 5）鬆餅糊分別倒入杯仔，陣幾下出氣泡同空氣 6）氣炸170度15分鐘，如用焗爐放中層
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56366
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
