氣炸鍋～趣怪鬆餅杯子蛋糕～

大埔宏福苑大火死傷枕藉，港府周六（29日）起下半旗致哀3天，並會於18區設弔唁處供市民悼念。而宏福苑大維修釀慘劇，市民人心惶惶，勞工處和屋宇署分別會展開全港巡查，其中屋宇署要求全港承建商下月4日或之前就外牆保護網、塑膠帆布的阻燃性能提交報告；勞工處則會巡查架設大型棚架的樓宇維修工程地盤，檢視防火設施及火災應變安排。 承建商須7日內交報告證阻燃 據了解，屋宇署周四（27日）向各承建商發通告，指大埔宏福苑五級火涉及外牆棚架和護網，導致多人傷亡，故要求所有承建商7日內（即12月4日或之前）向署方提交報告，證明其地盤建築物外牆所安裝的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布，符合認可標準的適當阻燃性能，並保持良好狀態。 通告強調，所有文件須連同認可實驗室的證明書、測試或評估報告一併呈交。這項要求適用於所有在建築物外牆進行的工程，包括興建、拆卸、改動及加建、修葺或小型工程。每宗工程須提交獨立報告，並清楚列明地盤地址、工程描述。署方強調，會就保護網等的阻燃性能作抽查，如發現物料出現違規情況，將按《建築物條例》採取行動。 勞工處巡地盤兩周 嚴厲執法 此外，勞工處周五起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查

信報財經新聞 ・ 3 小時前