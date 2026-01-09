【氣炸鍋食譜】氣炸孜然羊腩 Air Fried Lamb Belly witgh Cumin

每到冬天大家就會想起火鍋、羊腩煲…無錯! 羊是一種溫補食材，特別適合在冬天進食！ 但要在屋企整煲羊腩煲，須花頗多時間及工夫，不如試下呢款孜然羊腩！ 放入氣炸鍋就食得，惹味又補溫！

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

羊腩 450克

紫洋葱 1個

三色椒 各1/2隻

凍滾水 3湯匙

孜然粉 1湯匙

生抽 2茶匙

老抽 2茶匙

{醃料}糖 1湯匙

{醃料}紹興酒 1湯匙

{醃料}生粉 1湯匙





作法:

1 ：

急凍羊腩用泡浸淡鹽水至軟化，再用水沖洗乾淨後瀝水抹乾

2 ：

紫洋葱及彩椒切件備用

3 ：

羊腩放氣炸鍋焗盤內，以160度氣炸5分鐘

4 ：

加入醃料醃羊腩半小時，再以160度氣炸5分鐘

5 ：

將紫洋葱及彩椒件入氣炸鍋焗盤內，加水拌勻後再以160度氣炸5分鐘，完成





