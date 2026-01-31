宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
馬介休食譜｜氣炸馬介休球
之前去澳門玩時買了罐裝馬介休，只要混入薯蓉和一些簡單材料，便能將此著名葡國菜融入我家廚房，加上改為氣炸，少了油膩感，一樣外脆內軟，很香口，效果也可以很近似，而且自家製大大提升了魚肉比例，真材實料，仲食到一絲絲魚肉，很滿足呢~ ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagram.com/Yeung_Ma_Kitchen
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
馬玲薯 250g
馬介休 250g
洋蔥 60g
全蛋液 約2湯匙
即磨黑胡椒 適量
麵包糠 適量
蕃茜 約1棵
作法:
1 ：
馬玲薯去皮切塊用蒸爐蒸或用水烚至軟身。洋蔥切碎。蕃茜只要葉並切碎。
2 ：
薯仔趁熱壓碎，加入馬介休／蛋液／蕃茜／洋蔥／黑胡椒拌勻。
3 ：
再用攪拌器打勻。如沒有攪拌器，馬玲薯需用人力壓至成蓉，其他材料則需切得較幼細。
4 ：
如太濕太難捏成型就加入麵包糠，如太乾就再加蛋液。
5 ：
平均分成8份並用手捏欖形。
6 ：
如時間許可放雪櫃冷藏1小時，可讓其味道更勻和。
7 ：
氣炸鍋Airfryer 預熱200度，pan 面上先掃上/噴上一層油（以防黏底），放入馬介休球，噴上少許油氣炸約15分鐘至表面金黃便可。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55083
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
