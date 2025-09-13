氣質模特兒Jane驚豔玩《佈武天下》 畫風精緻升等又快

撰文／黃則叡 圖片／Jane提供

冷豔的外形配上高挑身材，Jane（宜臻）不但是時裝模特兒，更是一名演員及禮服修改師，平時喜歡看電影、拼布、玩滑板及唱歌，Jane可是個不折不扣動靜皆宜的女孩兒，「我其實也很愛玩手遊，尤其是那種戰鬥團戰類型的！」這次接觸到YAHOO奇摩遊戲Y5平台，也讓她驚訝玩手遊也能如此方便！

喜怒形於色的Jane，雖然在鏡頭前給人一種冷豔神秘的感覺，私底下卻常被朋友虧是個超好懂的人，讓她超級困擾。Jane提供

本是服裝設計專科的Jane，因服裝畢業展表現亮眼，在老師的引薦下參加了模特兒經紀公司的海選，進而走上了職業模特兒這條路。Jane提供

角色絕美俊俏 《佈武天下》讓Jane玩到忘我

本身就熱愛三國背景的Jane因緣際會下在YAHOO奇摩遊戲Y5平台上看到《佈武天下》後，很快就被吸引了，「《佈武天下》本身畫風精緻、升等又很快，而且可以拿到很多道具和配件，角色又美，戰鬥畫面還可以快進，常常不小心就玩到忘我！」另外，帶著自己的武將們征戰沙場取得勝利，也讓她相當有成就感。

目前玩到等級50的Jane開心地炫耀著自己的戰績，不用花很多時間就能得到很大的成就感。Jane提供

《佈武天下》的每張地圖都很精緻，細細品味著每個場景的細節與飽滿的故事背景，讓她不知不覺就玩到忘記時間。Jane提供

獨樂樂不如眾樂樂，Jane也推薦給身邊的朋友一起加入《佈武天下》的世界，甚至一起玩到半夜不睡覺。Jane提供

玩手遊是一種社交手段 也是Jane的紓壓管道

玩到好玩的手遊就會帶頭宣傳的Jane，非常享受與身邊的朋友成為遊戲中戰友的感覺，所以身邊的同事好友會被她洗腦來玩，本身除了玩《佈武天下》外，熱愛鬥塔類遊戲的她笑稱自己是「又菜又愛玩」，時常在團戰的緊要關頭中手忙腳亂，「每次腦中想著要放大絕招，手指卻跟不上而按錯鍵，導致團滅，接著就會在語音中，聽到來自隊友的各種傻眼與怒吼，哈哈！」但就算輸了，大家還是很開心的互相吐槽，是忙碌生活中一個很紓壓的管道。

最近開始接觸溜滑板的Jane，喜歡踩在板上、享受微風輕拂臉龐的感覺，這種簡單自由的快樂，會讓她發自內心的展露笑容。Jane提供

除了模特兒工作外，Jane本身還是一位婚紗禮服修改師，真是人美又多才藝呢！Jane提供

會接觸到《佈武天下》這款遊戲是因為某次在排隊等結帳的時候看到前面的人在玩，好奇之下馬上詢問遊戲名稱後立馬加入。Jane提供

「你必須很努力，才能看起來毫不費力」 Jane為當模特兒吃足苦頭

「大家都覺得模特兒光鮮亮麗，能擁有很多美照或是賺錢很快，但其實背後的訓練真的很辛苦，不只要刁拍照好看的角度、pose、走秀之類的，都要經過很專業的訓練。」Jane形容道，就像你看到鴨子在池子裡游泳一樣，看起來平靜又溫文儒雅，水面下卻是瘋狂地划槳才得以保持漂浮。

是模特兒也是婚紗禮服修改師，兩者都需要長時間進修提升自己，Jane能夠雙修兼顧最大的原因在於，她對於「美的堅持」、「表演的熱忱」，時常利用正職排假的時候去努力跑試鏡，Jane笑說「雖然真的很辛苦，可是試上廣告時的那種成就感，讓我甘之如飴！」

不滿足於現狀的Jane，在繁忙的工作之餘，也自費去上表演課，希望能朝大品牌廣告邁進，並且期待之後能擁有影視作品，她也謙虛地說自己能改善的地方還很多，「平面拍攝比較著重在展現自己好看的角度及配合不同的商品訴求，而廣告方面就完全不一樣，廣告要在短時間內展現產品的意義跟概念，所以有段時間都一定要去上表演課，才能讓自己在鏡頭前更能自然不刻意的展現出來。」喜歡Jane的朋友們，記得去她的Instagram和臉書粉絲專頁按讚、支持她的作品喔！

外型冷豔，笑起來卻很溫暖的Jane，常被廠商說可塑性很高。Jane提供

Jane表示自己目前最想與許瑋甯和張鈞甯合作，「很喜歡她們的氣質跟表演，她們一直是我的努力目標，希望有朝一日能跟她們一樣厲害」。Jane提供

