氣質模特兒Jane驚豔玩《佈武天下》 畫風精緻升等又快
撰文／黃則叡 圖片／Jane提供
冷豔的外形配上高挑身材，Jane（宜臻）不但是時裝模特兒，更是一名演員及禮服修改師，平時喜歡看電影、拼布、玩滑板及唱歌，Jane可是個不折不扣動靜皆宜的女孩兒，「我其實也很愛玩手遊，尤其是那種戰鬥團戰類型的！」這次接觸到YAHOO奇摩遊戲Y5平台，也讓她驚訝玩手遊也能如此方便！
遊戲網址：https://y5.wakool.net/game/play/2000000342
角色絕美俊俏 《佈武天下》讓Jane玩到忘我
本身就熱愛三國背景的Jane因緣際會下在YAHOO奇摩遊戲Y5平台上看到《佈武天下》後，很快就被吸引了，「《佈武天下》本身畫風精緻、升等又很快，而且可以拿到很多道具和配件，角色又美，戰鬥畫面還可以快進，常常不小心就玩到忘我！」另外，帶著自己的武將們征戰沙場取得勝利，也讓她相當有成就感。
玩手遊是一種社交手段 也是Jane的紓壓管道
玩到好玩的手遊就會帶頭宣傳的Jane，非常享受與身邊的朋友成為遊戲中戰友的感覺，所以身邊的同事好友會被她洗腦來玩，本身除了玩《佈武天下》外，熱愛鬥塔類遊戲的她笑稱自己是「又菜又愛玩」，時常在團戰的緊要關頭中手忙腳亂，「每次腦中想著要放大絕招，手指卻跟不上而按錯鍵，導致團滅，接著就會在語音中，聽到來自隊友的各種傻眼與怒吼，哈哈！」但就算輸了，大家還是很開心的互相吐槽，是忙碌生活中一個很紓壓的管道。
「你必須很努力，才能看起來毫不費力」 Jane為當模特兒吃足苦頭
「大家都覺得模特兒光鮮亮麗，能擁有很多美照或是賺錢很快，但其實背後的訓練真的很辛苦，不只要刁拍照好看的角度、pose、走秀之類的，都要經過很專業的訓練。」Jane形容道，就像你看到鴨子在池子裡游泳一樣，看起來平靜又溫文儒雅，水面下卻是瘋狂地划槳才得以保持漂浮。
是模特兒也是婚紗禮服修改師，兩者都需要長時間進修提升自己，Jane能夠雙修兼顧最大的原因在於，她對於「美的堅持」、「表演的熱忱」，時常利用正職排假的時候去努力跑試鏡，Jane笑說「雖然真的很辛苦，可是試上廣告時的那種成就感，讓我甘之如飴！」
不滿足於現狀的Jane，在繁忙的工作之餘，也自費去上表演課，希望能朝大品牌廣告邁進，並且期待之後能擁有影視作品，她也謙虛地說自己能改善的地方還很多，「平面拍攝比較著重在展現自己好看的角度及配合不同的商品訴求，而廣告方面就完全不一樣，廣告要在短時間內展現產品的意義跟概念，所以有段時間都一定要去上表演課，才能讓自己在鏡頭前更能自然不刻意的展現出來。」喜歡Jane的朋友們，記得去她的Instagram和臉書粉絲專頁按讚、支持她的作品喔！
謝宜蓁Jane＠janeee_xyzzz Instagram粉絲專頁：https://www.instagram.com/janeee_xyzzz/?hl=zh-tw
謝宜蓁 Jane臉書粉專：https://www.facebook.com/Jane.XieYiZhen
YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！
YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：《佈武天下》
《佈武天下》包含了養成、建築、佈陣、判案等多樣化的遊戲元素，搭配上玲琅滿目的三國武將，多樣化的遊戲內容與詳細的系統教學，各種武將的搭配與站位會很直接的影響戰局的輸贏，在輕鬆遊玩之餘又有小小的挑戰性，許多資源都能用放置就能取得或升級，不需花大把的時間也能提升自己的武將與壯大城池，輕鬆就能享受當領主的成就感。
