氫能電池洗街車已投入服務 每次加氣只需約15分鐘

政府推動氫能發展，食環署引入的3輛宇通左軚氫能電動洗街車，已於今年6月與元朗凹頭公眾加氫站一同投入服務。氫能洗街車外表與一般洗街車分別不大，機電工程署工程師李兆凝表示，氫能車比純電動車所需電池數量和體積較少，將來處理退役電池需要也相應降低，相信氫能在重型車輛有更廣泛應用潛力。

每次加氫只需15分鐘

氫能洗街車可以經加氫口注入壓縮氫氣，儲存在車上6個氫氣樽，每次加氣只需約15分鐘。行駛期間，氫氣樽的氫氣會進入氫燃料電池，與空氣中的氧氣發生化學反應，產生電力。李兆凝指出，這些電力不單供應給電動摩打驅動洗街車，還可為動力電池充電，而氫能車運行期間唯一排放物就是水。她提到，洗街車除使用氫氣，亦可經充電口直接充電，「這款車可以氫、電互補。」

機電工程署強調，每次加氫都必須由受過專業訓練的人員操作，洗街車駛至加氫區後須停車熄匙，關閉車輛動力電源，操作員亦會在車輪前後放置車輪檔，防止車輛加氫期間被意外地移動，並在開始加氫前為車輛接上除靜電接地裝置，以及檢查加氫口和附近管道，確認沒有洩漏才會加氫。

