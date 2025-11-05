1000人オーディション殺出！ 水上恒司獨立衝40億票房！

從球場到鏡頭，轉身快到眨眼

1999年5月12日福岡東區出生，金牛座O型178公分，小學二年級就蹲捕手位，高中創成館棒球部混得有聲有色，後來跑去演劇部玩票。

2018年10月TBS《中學聖日記》オーディション一千多人裡殺出，演黑岩晶直接出道，粉絲盯著那張輪廓臉：「這新人也太有看頭了吧！😆」

改名風波後重生，獨立開公司超猛

2022年8月31日跟舊事務所スパイスパワー提前解約，改回本名水上恒司，9月馬上跟HAKU搭檔。CLASSY.訪問他笑：「本來想全自己搞，現在有夥伴一起衝。」

2023年3月官司和解完，作品直接爆衝，2025年還拿エランドール新人賞，X上粉絲刷：「這轉型也太帥，獨立後直接開外掛！」

晨間大河一把抓，角色切換超順手

電視劇從頭接到尾：

2019年FBS《博多弁の女の子はかわいいと思いませんか？》首扛東京，福岡味親到爆。

2021年大河《青天を衝け》渋沢平九郎，歷史感一秒到位。

2023年晨間《ブギウギ》村山愛助，療癒到粉絲喊續集。

2024年TBS《黄金の刻》西島秀俊年輕版，懸疑味濃到喘不過氣。

2025年WOWOW《怪物》八代真人跟安田顕雙主角，7月6日開播就燒；テレ東《シナントロープ》都成剣之介，10月6日首播，X上po：「第4話同情作戦笑噴，記憶力借我！😂」

大銀幕主演排到滿，2025年直接霸屏

電影清單像實力證明：

2020年三連發《彌生、三月》主演あゆむ、《望み》、《ドクター・デスの遺産》，直接抱日本アカデミー新人賞。

2022年《死刑にいたる病》跟阿部サダヲ對決。

2023年《あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。》40億票房，FAST訪問他說：「多虧大家我才站這。」

2024年《八犬伝》犬飼現八、《本心》岸谷，LEE訪問聊AI：「老實說不想靠AI活。」

2025年超猛：《九龍ジェネリックロマンス》8月29日跟吉岡里帆W主演工藤発；《火喰鳥を、喰う》10月3日單獨初主演久喜雄司，山下美月搭檔，本木克英監督誇：「腳踏實地才顯神秘。」；《WIND BREAKER》12月5日演桜遥，木戸大聖他們一起，Anime!Anime!場面照：「守護的眼神太燃！」預告一出X直接沸騰。

社群碎念超親民，57萬粉絲天天報到

Instagram @koshi_mizukami_official 57萬追，他po肌肉照、《シナントロープ》NG片，留言永遠：「帥到穩」「新片快來！」

X @koshi_mizukami 7.29萬，官方碎念「都成並記憶力想要（認真）」，10月20日《WIND BREAKER》活動照破2800讚；

10月17日《火喰鳥》舞台挨拶，粉絲回：「役作り太認真！」洋服の青山CM「みんなのスーツ」11月1日上線，跟生見愛瑠配對，X預熱：「西裝穿成這樣我直接買單！」

訪談真心話，暖男屬性大爆發

TVfan 10月聊《火喰鳥》跟宮舘涼太：「想跟他較量的心情。」美ST 2024年10月：「女人40代最美。」

TOKYO YOUTH 2025年2月談人際：「先面對自己。」with 2024年11月《本心》AI：「欲望跟心會怎麼變？」粉絲X po：「叫び超有張力，演技深到不行😍」

粉絲留言笑瘋，X上天天抽獎熱

X熱議超嗨：

楽天ブックス10月31日抽チェキ，粉絲：「11/14前引用感想衝！」

《シナントロープ》11月2日夏日回憶照，粉絲：「萩原護好處快教！」

《火喰鳥》10月31日Q&A，水上結尾解釋：「兩人去遠方，各有解讀。」山下美月愛「ブラックホール級」，宮舘涼太推「お前邪魔」，破2700讚，網友：「北斗猜家庭科部笑死🤣」

10月30日最愛台詞，水上選「何を言ってるんだ」，小野塚勇人推「籠り」，討論：「自由解釋太神！」

《WIND BREAKER》10月30日タワレコ對談，粉絲：「防風鈴熱度壓倒，原作參與超讚！」

Japhub小編有話說

說真的，水上恒司從福岡捕手變26歲實力男優，改名獨立後主演排到滿，社群碎念還這麼接地氣，真的太強了吧？

風波變動力，エランドール新人賞實至名歸。下次追《火喰鳥》或滑X，記得留言「Japhub挺你打WIND BREAKER」，搞不好他回張訓練照給你衝勁喔～