低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
1000人オーディション殺出！ 水上恒司獨立衝40億票房！
1000人オーディション殺出！ 水上恒司獨立衝40億票房！
從球場到鏡頭，轉身快到眨眼
1999年5月12日福岡東區出生，金牛座O型178公分，小學二年級就蹲捕手位，高中創成館棒球部混得有聲有色，後來跑去演劇部玩票。
2018年10月TBS《中學聖日記》オーディション一千多人裡殺出，演黑岩晶直接出道，粉絲盯著那張輪廓臉：「這新人也太有看頭了吧！😆」
改名風波後重生，獨立開公司超猛
2022年8月31日跟舊事務所スパイスパワー提前解約，改回本名水上恒司，9月馬上跟HAKU搭檔。CLASSY.訪問他笑：「本來想全自己搞，現在有夥伴一起衝。」
2023年3月官司和解完，作品直接爆衝，2025年還拿エランドール新人賞，X上粉絲刷：「這轉型也太帥，獨立後直接開外掛！」
晨間大河一把抓，角色切換超順手
電視劇從頭接到尾：
2019年FBS《博多弁の女の子はかわいいと思いませんか？》首扛東京，福岡味親到爆。
2021年大河《青天を衝け》渋沢平九郎，歷史感一秒到位。
2023年晨間《ブギウギ》村山愛助，療癒到粉絲喊續集。
2024年TBS《黄金の刻》西島秀俊年輕版，懸疑味濃到喘不過氣。
2025年WOWOW《怪物》八代真人跟安田顕雙主角，7月6日開播就燒；テレ東《シナントロープ》都成剣之介，10月6日首播，X上po：「第4話同情作戦笑噴，記憶力借我！😂」
大銀幕主演排到滿，2025年直接霸屏
電影清單像實力證明：
2020年三連發《彌生、三月》主演あゆむ、《望み》、《ドクター・デスの遺産》，直接抱日本アカデミー新人賞。
2022年《死刑にいたる病》跟阿部サダヲ對決。
2023年《あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。》40億票房，FAST訪問他說：「多虧大家我才站這。」
2024年《八犬伝》犬飼現八、《本心》岸谷，LEE訪問聊AI：「老實說不想靠AI活。」
2025年超猛：《九龍ジェネリックロマンス》8月29日跟吉岡里帆W主演工藤発；《火喰鳥を、喰う》10月3日單獨初主演久喜雄司，山下美月搭檔，本木克英監督誇：「腳踏實地才顯神秘。」；《WIND BREAKER》12月5日演桜遥，木戸大聖他們一起，Anime!Anime!場面照：「守護的眼神太燃！」預告一出X直接沸騰。
社群碎念超親民，57萬粉絲天天報到
Instagram @koshi_mizukami_official 57萬追，他po肌肉照、《シナントロープ》NG片，留言永遠：「帥到穩」「新片快來！」
X @koshi_mizukami 7.29萬，官方碎念「都成並記憶力想要（認真）」，10月20日《WIND BREAKER》活動照破2800讚；
10月17日《火喰鳥》舞台挨拶，粉絲回：「役作り太認真！」洋服の青山CM「みんなのスーツ」11月1日上線，跟生見愛瑠配對，X預熱：「西裝穿成這樣我直接買單！」
訪談真心話，暖男屬性大爆發
TVfan 10月聊《火喰鳥》跟宮舘涼太：「想跟他較量的心情。」美ST 2024年10月：「女人40代最美。」
TOKYO YOUTH 2025年2月談人際：「先面對自己。」with 2024年11月《本心》AI：「欲望跟心會怎麼變？」粉絲X po：「叫び超有張力，演技深到不行😍」
粉絲留言笑瘋，X上天天抽獎熱
X熱議超嗨：
楽天ブックス10月31日抽チェキ，粉絲：「11/14前引用感想衝！」
《シナントロープ》11月2日夏日回憶照，粉絲：「萩原護好處快教！」
《火喰鳥》10月31日Q&A，水上結尾解釋：「兩人去遠方，各有解讀。」山下美月愛「ブラックホール級」，宮舘涼太推「お前邪魔」，破2700讚，網友：「北斗猜家庭科部笑死🤣」
10月30日最愛台詞，水上選「何を言ってるんだ」，小野塚勇人推「籠り」，討論：「自由解釋太神！」
《WIND BREAKER》10月30日タワレコ對談，粉絲：「防風鈴熱度壓倒，原作參與超讚！」
Japhub小編有話說
說真的，水上恒司從福岡捕手變26歲實力男優，改名獨立後主演排到滿，社群碎念還這麼接地氣，真的太強了吧？
風波變動力，エランドール新人賞實至名歸。下次追《火喰鳥》或滑X，記得留言「Japhub挺你打WIND BREAKER」，搞不好他回張訓練照給你衝勁喔～
其他人也在看
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
專訪｜陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式 30歲後不再日日喊：大不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！
由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，劇情進入白熱化階段，陳曉華與郭晉安為演活一對夫妻，有非常深入的交流，陳曉華更「認愛」郭晉安Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴
高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 22 小時前
木村未來女婿？大女心美爆地下情戀排球員兩年
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香的24歲長笛演奏家大女心美(Cocomi)，入行以來首爆緋聞！出名是動漫《排球少年》粉絲的她，私下亦撻著排球員，被爆與29歲日本排球國家隊運動員小川智大發展地下情長達兩年，上月中便被斷正在大阪拍拖密會！東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
MAMA 2025｜宣布星級頒獎嘉賓陣容 高允貞、朴炯植、李到晛齊齊現身
2025 MAMA AWARDS 宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人。他們屆時將匯聚一堂，登上於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行的全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台，表彰 2025 年的音樂成就。2025 MAMA AWARDS 在原有陣容強勁的表演嘉賓和主持人上，帶來更震撼的電影、電視、音樂和娛樂界傑出人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
陳康堤Constance不只是「陳奕迅女兒」，也是父母良好品味和教育的承繼人
陳康堤Constance出道數月，不但推出兩首單曲作品，她的一舉一動，包括剛和男朋友分手，以及和父母的隔空交流，都令大家頓時覺得這個家庭更為親切，甚至也驚覺女兒完全吸收了父母的好基因。雖然需時，但相信假以時日，康堤不但會被記得是「陳奕迅女兒」，也會記得陳康堤這個名字。Yahoo Style HK ・ 1 天前
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清
12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
李連杰被驚傳換年輕僧人心臟續命 赤裸上身拍片力證清白：有自己的獨立思考最重要
武打巨星李連杰於今年8月透露入院切除腫瘤，經過一段時間休養後已回復精神，更在多個省市推廣「功夫舞」。然而，李連杰精力充沛的體質卻引起爭議，內地網絡上傳出李連杰早前入院是換了一位年輕僧人的心臟。李連杰近日上載了半裸的身體做運動，力證身上沒有進行換心手術的疤痕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前