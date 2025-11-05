水下閉氣近30分鐘破紀錄 克羅埃西亞自潛好手持續挑戰極限

（法新社薩格勒布5日電） 克羅埃西亞自由潛水好手馬里西奇今年打破世界紀錄，在水下閉氣長達29分03秒，比之前的紀錄多出近5分鐘。雖然過程疼痛難耐，馬里西奇說他已經復原，準備挑戰另一項紀錄。

今年6月14日，馬里西奇（Vitomir Maricic）在克羅埃西亞北部海岸小鎮奧帕提雅（Opatija）一家飯店的小池子內，重新定義醫師們認為的可能性。

他將臉朝下趴在水池裡，強忍痙攣的疼痛感，旁觀者都為之緊張。在那近30分鐘的時間裡，馬里西奇一口氣都沒吸，當他終於抬頭時，已經超越前一個水下閉氣最久的金氏世界紀錄近5分鐘。

雖然馬里西奇事先吸了純氧協助他進行挑戰，這次嘗試仍將他逼到極限。

回憶破紀錄當天的心情，40歲的馬里西奇告訴法新社：「一切都很困難，簡直難以忍受。」

他說：「我潛水時，會與外界完全隔絕，好像自己不存在一樣。…這次我內心很掙扎，中途還想過放棄。」

在挑戰紀錄前，馬里西奇先深呼吸純氧長達10分鐘，讓血液充滿氧氣，為長時間停止換氣做準備。

醫師在一旁看他奮力邁向新紀錄，心裡也是忐忑不安。胸腔科醫師巴爾科維奇（Igor Barkovic）說：「這是現代醫學完全未知的境界。」

這位高壓氧及海洋醫學專家補充道，馬里西奇的紀錄帶來新的觀點，也許有朝一日能應用在幫助病患上。

儘管挑戰過程中他的身體經歷數百次痙攣而劇烈抖動，且痛到快受不了，馬里西奇說他已完全復原，沒留下長期後遺症。腸道出血與劇烈頭痛等症狀很快就消失，現在他已經在準備挑戰另一項紀錄。

俄羅斯自潛好手莫查諾夫（Alexey Molchanov）是變重下潛（VWT，使用配重下潛後，不帶配重返回水面）最深的紀錄保持人，下潛深度達156公尺。馬里西奇目標兩年內打破這項紀錄，挑戰下潛160公尺。