水務署委託獨立專家小組 分析錦綉花園食水管漏水

【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。

on.cc 東網 ・ 1 天前