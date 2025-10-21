楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
水原希子深潛5公尺，與「大地之母」雕塑合影！唯美畫面背後是喚起對海洋、自然與文化的關注
水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！
水原希子於社交媒體上指與 英國雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 「合作項目由構思到完成，歷經兩年時間籌備」，作品的名稱為「海洋蓋亞」(Ocean Gaia)，橫卧於德之島近岸約水深 5 公尺的海底，榮幸地成為日本首個「水底雕塑」。
大家也許會疑問，「水底雕塑」有機會破壞生態嗎？水原希子解釋「它被設置為珊瑚礁的一部分，可成為新生態系統的居所」，雕塑的外圍設有開口讓海洋生活自由進出，突顯對自然生態的尊重。雕塑更以德之島的高出生率、長壽及山脈作為靈感，雕塑成「孕婦」的姿態，自然地融合人文、生命、海洋及生態的四大範疇。
水原希子更表示「島上年輕人外流」現象加劇，希望作品能喚起大家對海洋的喜愛，將目光投放自然。唯美的畫面不單是「打卡娛樂」，更有非常深層的意念呢～
