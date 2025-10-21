水原希子深潛5公尺，與「大地之母」雕塑合影！唯美畫面背後是喚起對海洋、自然與文化的關注

水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

水原希子近日於社交媒體發佈與水底雕塑的美照，原來唯美畫面背後有著深層的意義！(IG @i_am_kiko)

水原希子於社交媒體上指與 英國雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 「合作項目由構思到完成，歷經兩年時間籌備」，作品的名稱為「海洋蓋亞」(Ocean Gaia)，橫卧於德之島近岸約水深 5 公尺的海底，榮幸地成為日本首個「水底雕塑」。

廣告 廣告

水原希子解釋「它被設置為珊瑚礁的一部分，可成為新生態系統的居所」，完美融入海洋生態。（IG @i_am_kiko)

大家也許會疑問，「水底雕塑」有機會破壞生態嗎？水原希子解釋「它被設置為珊瑚礁的一部分，可成為新生態系統的居所」，雕塑的外圍設有開口讓海洋生活自由進出，突顯對自然生態的尊重。雕塑更以德之島的高出生率、長壽及山脈作為靈感，雕塑成「孕婦」的姿態，自然地融合人文、生命、海洋及生態的四大範疇。

水原希子希望作品能喚起大家對海洋的喜愛，將目光重新投放於海洋～(IG @i_am_kiko)

水原希子更表示「島上年輕人外流」現象加劇，希望作品能喚起大家對海洋的喜愛，將目光投放自然。唯美的畫面不單是「打卡娛樂」，更有非常深層的意念呢～

「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣

Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？

Harry Styles「馬拉松集郵」已跑東京、柏林賽事！公開「偶像級」跑步爆肌訓練，8分鐘內完成伏地挺身、仰臥起坐、深蹲各100次