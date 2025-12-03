水川麻美把觀眾心演碎了！ 她把大阪魂變成演技外掛！

13歲就被星探抓包的命運轉折

大阪茨木市的小丫頭，某天走在路上就被塞名片，1996年直接拍了旭化成廣告，隔年就跳進《金田一少年の事件簿》電影演少女。

當時165公分的她，笑起來超甜，誰想到這只是起點而已，後面根本是狂飆模式😎

2019年換事務所直接人生重開

從研音跳到sucre，粉絲當下還嚇一跳，結果她淡淡說：「就是想換個心情。」換完之後呢？角色選得更刁鑽，氣場直接從少女升級成女王，粉絲留言：「あさみん這波操作太懂了！」

早期神作直接把她推上神壇

2003年《WATER BOYS》裡的泳池辣妹，2005年《花より男子》的優雅千金，2008年《蛇にピアス》還拿了藍絲帶賞最佳女主角！

那時候她才25歲，業界已經在喊：「這女孩根本是怪物吧！」想想她從青春校園跳到變態文藝片，轉得也太順了吧～

舞台跟螢幕兩邊通殺

2010年跑去演《悲慘世界》的芳汀，哭到觀眾紙巾用光；電視劇《ハガネの女》又變成鋼鐵女教師，兇起來超有氣勢。

粉絲直接跪：「她到底有幾張臉啊！」不管是舞台還是螢幕，她就是能讓你忘記她本人，只記得角色。

40歲之後反而更猛

2020年《ミッドナイトスワン》演得心碎，2021年《滑走路》拿日本奧斯卡優秀助演，2023年《ブラッシュアップライフ》又圈一票新粉。

2024年《のだめカンタービレ》特別篇回歸，直接讓大家集體淚崩：「千秋前輩還是那麼帥！」老粉刷屏：「誰敢說她過氣？我先跟他急！」

第一次跑去台灣拍劇超敢玩

202着說要演酗酒家暴媽媽，她二話不說飛台灣，花一個月狂背中文，還把歷史背景讀到滾瓜爛熟。老公洼田正孝還偷偷探班，超甜！

2025年《零日攻擊》一播，台灣粉絲直接瘋：「水川姐中文破音也好可愛，演技直接爆表！」她笑說：「想讓大家認不出是我。」結果大家看完只想抱抱她～

IG 314萬追蹤卻低調到爆

她不愛狂po文，但隨手一張工作照或日常自拍，讚數直接十萬起跳。留言永遠是：「あさみん結婚後更美了」「大阪妹的笑容真的有毒」「老公快出來交待怎麼寵的！」

她偶爾回個貼圖，粉絲就嗨到睡不著😂

她自己說的轉捩點超中肯

Vogue訪問裡她講，小時候看《無家可歸的小孩》被安達祐實電到，才決定要演戲。

真正大轉變是2020年的《喜劇 愛妻物語》，她說：「從那之後，我只接讓自己心動的角色。」聽完只覺得，這女人活得也太清醒了吧！

